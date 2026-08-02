“No es entrenador para la ‘U'”: hinchas de Universitario lapidan a Héctor Cúper tras perder ante Cienciano

Héctor Cúper es el gran protagonista dentro de las durísimas críticas de los hinchas de Universitario. La derrota en Cusco de esta noche origina un mal clima y las redes sociales explotan.

Universitario de Deportes no pudo frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y perdió 2-0 en un resultado que tranquilamente pudo ser más abultado. Además de rendimientos muy por debajo del nivel de varios jugadores que arrancaron y que luego ingresaron, las decisiones de Héctor Cúper están siendo duramente criticadas por los hinchas merengues.

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Así es. El pueblo merengue se viene expresando en redes sociales y señalan a Héctor Cúper como el gran responsable de la derrota de esta noche en la ciudad del Cusco. Además de pedir la cabeza de varios jugadores, el nombre del entrenador argentino es señalado prácticamente como si no tuviera la capacidad de estar al frente del vigente tricampeón del fútbol peruano.

“Cúper no sabe armar el equipo y en estrategia, cero. Cúper no es entrenador para la ‘U’. Escogimos mal“, “Sentido común, ese anciano de Cúper no está para la ‘U'” y “Cienciano hoy se ha tomado un mate con la U, el planteo de Cúper y la falta de rebeldía de varios, nunca se plantó cara. La altura no es excusa y los cuzqueños tampoco el Liverpool”; comentan los hinchas cremas en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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El cambio más significativo de Héctor Cúper en Universitario en el Torneo Clausura 2026

Si bien cuando llegó no priorizó algunas modificaciones tácticas en el equipo titular de Universitario de Deportes, ahora con más tiempo de trabajo se vio que Héctor Cúper desdibujó el sistema 3-5-2 para intentar optimizar el funcionamiento con un 4-4-2 que por ahora no viene dando los réditos que seguramente espera junto a su comando técnico.

Tras la derrota de hoy por 2-0 ante Cienciano en el Cusco, el rendimiento de varios jugadores de la ‘U’ también ha quedado en evidencia para mal. Ya sea que atraviesan un bajón futbolístico o que no se encuentran dentro del parado táctico que requiere el entrenador, lo concreto es que los merengues no son ni la sombra de aquel equipo arrollador y protagonista en cualquier cancha.

Fuente: Universitario.

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