Así se jugará la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

El fútbol peruano vuelve a jugarse este fin de semana. En el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, se esperan diversas emociones en cada uno de los estadios establecidos de competencia, además de que hay encuentros bastante atractivos que en la previa ya empiezan a ganar emoción. A continuación, conoce la programación completa de una nueva jornada nacional.

Entre los partidos más atractivos y resonantes que nos depara la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, no hay duda alguna de que el duelo entre Sport Huancayo vs. Sporting Cristal representa ser uno de los más poderosos. Además del crecimiento de los celestes y del buen juego de los huancaínos en altura, no olvidemos que Roberto Mosquera se enfrentará al club de sus amores.

Luego, el encuentro que jugarán UTC de Cajamarca vs. Alianza Lima en el Estadio Héroes de San Ramón también pinta para ser un trámite lleno de impacto. Prácticamente será una disputa por el primer lugar del campeonato, más aún cuando Carlos Bustos estará al frente del equipo con el que pudo ser campeón nacional y Pablo Guede buscará seguir convenciendo con su idea de juego.

Programación de la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Viernes 27 de febrero

Alianza Atlético vs. ADT | 15:00 | Estadio Campeones del 36

FBC Melgar vs. Los Chankas | 17:45 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano | 20:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 28 de febrero

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | 11:00 | Estadio IPD Huancayo

UTC vs. Alianza Lima | 13:15 | Estadio Héroes de San Ramón

Sport Boys vs. CD Moquegua | 19:00 | Estadio Miguel Grau

Domingo 1 de marzo

Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau | 13:00 | Estadio Juan Maldonado

Juan Pablo II vs. Cusco FC | 15:30 | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca | 18:00 | Estadio Monumental

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿Dónde ver los partidos de la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

La fecha 5 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los partidos del fútbol peruano, se transmite oficialmente por medio de la señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, no olvides que gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás seguir todas las incidencias de los mejores encuentros gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo P G E P GD PTS 1 UTC Cajamarca 4 3 1 0 4 10 2 Alianza Lima 4 3 1 0 3 10 3 FBC Melgar 4 3 0 1 5 9 4 Universitario de Deportes 4 2 2 0 3 8 5 Los Chankas 4 2 2 0 2 8 6 Sporting Cristal 4 1 2 1 1 5 7 FC Cajamarca 4 1 2 1 0 5 8 Deportivo Garcilaso 4 1 2 1 0 5 9 Alianza Atlético 4 1 2 1 0 5 10 Cienciano 4 1 1 2 2 4 11 Sport Huancayo 4 1 1 2 0 4 12 Cusco FC 4 1 1 2 0 4 13 Sport Boys 4 1 1 2 -1 4 14 Comerciantes Unidos 4 1 1 2 -2 4 15 ADT 4 1 1 2 -2 4 16 Juan Pablo II College 4 1 1 2 -6 4 17 CD Moquegua 4 1 0 3 -5 3 18 Atlético Grau 4 0 1 3 -4 1

DATOS CLAVES

UTC y Alianza Lima disputarán el liderato el sábado 28 de febrero a las 13:15.

y disputarán el liderato el sábado a las 13:15. Sport Huancayo enfrentará a Sporting Cristal en el Estadio IPD Huancayo a las 11:00 horas .

enfrentará a en el a las . Universitario de Deportes recibirá a FC Cajamarca el domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.

