Liga 1

Así se jugará la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

¡Para que no te pierdas ningún partido! A continuación conoce la programación completa de la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

Por Renato Pérez

Gustavo Cazonatti, Jairo Concha y Esteban Pavez.
Gustavo Cazonatti, Jairo Concha y Esteban Pavez.

El fútbol peruano vuelve a jugarse este fin de semana. En el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, se esperan diversas emociones en cada uno de los estadios establecidos de competencia, además de que hay encuentros bastante atractivos que en la previa ya empiezan a ganar emoción. A continuación, conoce la programación completa de una nueva jornada nacional.

Entre los partidos más atractivos y resonantes que nos depara la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, no hay duda alguna de que el duelo entre Sport Huancayo vs. Sporting Cristal representa ser uno de los más poderosos. Además del crecimiento de los celestes y del buen juego de los huancaínos en altura, no olvidemos que Roberto Mosquera se enfrentará al club de sus amores.

Luego, el encuentro que jugarán UTC de Cajamarca vs. Alianza Lima en el Estadio Héroes de San Ramón también pinta para ser un trámite lleno de impacto. Prácticamente será una disputa por el primer lugar del campeonato, más aún cuando Carlos Bustos estará al frente del equipo con el que pudo ser campeón nacional y Pablo Guede buscará seguir convenciendo con su idea de juego.

Programación de la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Viernes 27 de febrero

  • Alianza Atlético vs. ADT | 15:00 | Estadio Campeones del 36
  • FBC Melgar vs. Los Chankas | 17:45 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Deportivo Garcilaso vs. Cienciano | 20:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 28 de febrero

“Plan A y plan B”: desde FC Cajamarca revelan la estrategia que alistan para vencer a Universitario por el Torneo Apertura 2026

  • Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | 11:00 | Estadio IPD Huancayo
  • UTC vs. Alianza Lima | 13:15 | Estadio Héroes de San Ramón
  • Sport Boys vs. CD Moquegua | 19:00 | Estadio Miguel Grau

Domingo 1 de marzo

  • Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau | 13:00 | Estadio Juan Maldonado
  • Juan Pablo II vs. Cusco FC | 15:30 | Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca | 18:00 | Estadio Monumental
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
¿Dónde ver los partidos de la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

La fecha 5 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los partidos del fútbol peruano, se transmite oficialmente por medio de la señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, no olvides que gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás seguir todas las incidencias de los mejores encuentros gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPGEPGDPTS
1UTC Cajamarca4310410
2Alianza Lima4310310
3FBC Melgar430159
4Universitario de Deportes422038
5Los Chankas422028
6Sporting Cristal412115
7FC Cajamarca412105
8Deportivo Garcilaso412105
9Alianza Atlético412105
10Cienciano411224
11Sport Huancayo411204
12Cusco FC411204
13Sport Boys4112-14
14Comerciantes Unidos4112-24
15ADT4112-24
16Juan Pablo II College4112-64
17CD Moquegua4103-53
18Atlético Grau4013-41

DATOS CLAVES

  • UTC y Alianza Lima disputarán el liderato el sábado 28 de febrero a las 13:15.
  • Sport Huancayo enfrentará a Sporting Cristal en el Estadio IPD Huancayo a las 11:00 horas.
  • Universitario de Deportes recibirá a FC Cajamarca el domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.
