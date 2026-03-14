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Liga Peruana de Vóley

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs. Deportivo Soan por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima y Deportivo Soan van por un lugar en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

Por Hugo Avalos

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Alianza Lima y Deportivo Soan, en uno de sus últimos partidos.
© FPVAlianza Lima y Deportivo Soan, en uno de sus últimos partidos.

Alianza Lima y Deportivo Soan disputan uno de los cruces de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El primer duelo entre ambas instituciones se da este sábado 14 de marzo. Ahora, se aguarda por el segundo enfrentamiento, que podría definir un clasificado a las semifinales del certamen local.

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Este cruce de cuartos enfrenta al mejor equipo de la Segunda Etapa de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima, y al octavo, Deportivo Soan. Casualmente, ambos equipos se han enfrentado en la última jornada de dicha fase. Así, el duelo de este sábado fue el segundo consecutivo.

¿Cuándo vuelven a enfrentarse Alianza Lima y Deportivo Soan?

De todas maneras, hay un nuevo duelo a la vista entre Alianza Lima y Deportivo Soan. Sería el tercero de manera consecutiva entre ambos equipos, pero es el segundo en estos cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Esta “revancha” de cuartos de final se disputará el domingo 22 de marzo desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Como toda la temporada, el partido se puede ver en vivo por Latina Televisión y por la app y sitio web de Latina.

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Cabe recordar que, en caso de que en la serie ambos equipos ganen un partido, se jugará un extra-game para definir al clasificado a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. La fecha para este hipotético partido la deberá definir la organización luego de este segundo encuentro.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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