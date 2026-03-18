Mientras Alianza Lima sufre con las lesiones, en Universitario celebran el regreso de dos refuerzos claves

Se viene la última jornada del Torneo Apertura 2026 antes del receso por la fecha FIFA y los equipos quieren un triunfo de por medio para acomodarse en la tabla de posiciones. Este es el caso de Alianza Lima y de Universitario de Deportes, aunque en el caso de los blanquiazules vienen sufriendo con las lesiones y por el lado de los merengues ya celebran el regreso de un par de jugadores.

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Así es. Recientemente se pudo confirmar la información de que nombres como los de Renzo Garcés, Gianfranco Chávez y Fernando Gaibor quedarán fuera del duelo que Alianza Lima jugará frente a Juan Pablo II en Matute. Dolencias físicas y lesiones de más cuidado ocasionarán que Pablo Guede pruebe otro equipo titular para seguir en la punta del Torneo Apertura 2026.

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Todo lo contrario sucede ahora con Universitario de Deportes al haber recuperado a dos jugadores muy importantes. Estamos hablando de Héctor Fertoli y de Edison Flores, quienes por cierto no han venido siendo titulares ni destacables antes de lesionarse, pero que sin duda alguna serán piezas de recambio muy importantes dentro de las planificaciones de Javier Rabanal.

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“Héctor Fertoli y Edison Flores ya están recuperados, pero ya dependerá del comando técnico si los consideran ante Comerciantes Unidos“; fue la más reciente revelación del comunicador Gustavo Peralta a través de ‘X’. De esta manera, queda claro que ambos jugadores estarán atentos a la posibilidad de meterse en la lista de convocados para viajar a la ciudad de Cutervo.

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La actualidad de Bryan Reyna, el flamante refuerzo de Universitario

ver también Presidente de San Lorenzo confirmó el interés por Pablo Guede, DT de Alianza Lima: “Ojalá podamos llegar a un acuerdo”

Así como Héctor Fertoli y Édison Flores están físicamente aptos para volver a la actividad con Universitario de Deportes, muchos se preguntan cuál es la situación de Bryan Reyna al ya tener varios días entrenando luego de ser presentado como refuerzo. A esta altura de la semana, se conoce que podría quedarse en Lima para seguir trabajando y poniéndose a punto en varios aspectos de juego.

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Recordemos que el popular ‘Picante‘ viene de no ser tomado en cuenta en Belgrano de Córdoba, así que podría tomarle un poco más de tiempo adaptarse a lo que pretende Javier Rabanal en la ‘U’. En el caso de no ser parte del grupo que enfrente a Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo, el atacante quedará listo para debutar en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima.

Día, hora y dónde ver Comerciantes Unidos vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes visitará a Comerciantes Unidos el próximo sábado 21 de marzo a las 13:15 horas en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, además de que gracias a ‘Bolavip Perú‘ disfrutarás del minuto a minuto del partido.

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