¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Damir Dzumhur por la primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami?

Ignacio Buse, número 63 del mundo y raqueta número uno del Perú, disputa un partido histórico para su carrera profesional este jueves 19 de marzo. Enfrenta al bosnio Damir Dzumhur (76º del mundo) por la primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami.

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Se trata del debut oficial para Ignacio Buse en un cuadro principal del ATP Tour Masters 1000. A sus 21 años (cumple 22 el próximo 25 de marzo), sigue dando pasos importantes en su corta carrera, lo que le permite crecer como tenista y también en el ranking ATP.

El limeño llegó a esta primera ronda del Masters 1000 de Miami tras superar la qualy. Viene de ganar dos partidos de las rondas de clasificación. Primero, venció al tunecino Moez Echargui (141°) y luego, al de Hong Kong, Coleman Wong (120º).

Ahora, le toca enfrentar en el inicio del cuadro principal del Masters 1000 de Miami a Damir Dzumhur, un tenista muy técnico, pero con mucha entrega. En caso de victoria, no sólo será un nuevo hito para la carrera del ‘Colo’, sino que tendrá un desafío muy importante en la segunda ronda, ya que debería enfrentar al número 2 del mundo, Jannik Sinner.

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¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Damir Dzumhur por la primera ronda del Masters 1000 de Miami?

El partido de la primera ronda entre Ignacio Buse y Damir Dzumur en el ATP Masters 1000 de Miami se juega este jueves 19 de marzo no antes de las 13:30 horas local (12:30 horas en Lima, Perú). El horario se retrasó debido a complicaciones con el clima durante la jornada del miércoles 18 de marzo, que evitó que los enfrentamientos puedan llevarse a cabo con normalidad.

ver también ¿De qué equipo es hincha Ignacio Buse, figura del tenis peruano?

¿Dónde ver en vivo el partido Ignacio Buse vs Damir Dzumhur por la primera ronda del Masters 1000 de Miami?

El partido Ignacio Buse vs Damir Dzumur, por la primera ronda del Masters 1000 de Miami se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium. Recuerda que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles en Disney+ podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses.

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