Presidente de San Lorenzo confirmó el interés por Pablo Guede, DT de Alianza Lima: “Ojalá podamos llegar a un acuerdo”

Pablo Guede, actual director técnico de Alianza Lima, está en la mira de San Lorenzo de Almagro, uno de los equipos grandes de Argentina. Así lo confirmó el presidente de la institución azulgrana, Sergio Costantino, en una entrevista con Radio La Red. “Ojalá podamos llegar a un acuerdo“, deseó sobre la posibilidad de contar con el entrenador de 51 años.

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El propio Sergio Costantino decidió ponerle punto final al ciclo de Damián Ayude como entrenador de San Lorenzo. Tras la derrota por 5-2 por la Primera División de Argentina, decidió terminar el vínculo. Ahora, está en la búsqueda de un nuevo director técnico y Pablo Guede empieza a ganar terreno como candidato.

Damián Ayude, entrenador cesado en San Lorenzo (Getty Images).

Guede está mejorando su imagen en Alianza Lima. Actualmente, el equipo blanquiazul es líder del Torneo Apertura con 17 puntos tras siete fechas (misma cantidad que tiene Los Chankas). Pero, cabe recordar, el DT argentino estuvo envuelto en rumores de salida por el pobre rendimiento de su equipo y por la eliminación de la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo (Paraguay).

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De todas maneras, pese a su situación actual, en San Lorenzo tienen un buen recuerdo de Pablo Guede. “Es alguien que está siempre está presente en todos los recambios de los directores técnicos porque dejó muy buena imagen en el club y lo quieren los hinchas, estamos consustanciados con su forma de jugar“, aseguró Costantino, presidente de San Lorenzo.

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El máximo dirigente del ‘Ciclón’ aseguró que es el candidato que quieren para reemplazar a Ayude. “Vamos a iniciar las conversaciones porque sabemos que él está dirigiendo a otro club, así que nos estamos asesorando de cuáles son las condiciones“, manifestó.

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“También tenemos que ver lo que conlleva en lo económico, que también es una parte fundamental”, aclaro. Esto se debe a que San Lorenzo está en una muy delicada situación financiera, con varias deudas. Pese a ello, confían en que Guede pueda llegar. “Siempre muestra predisposición y ojalá que cuando podamos hablar, podamos llegar a un acuerdo“, tiró.

Las otras opciones que tiene San Lorenzo para DT

Así como Pablo Guede parece ser uno de los principales candidatos para reemplazar a Damián Ayude como director técnico, San Lorenzo tendría otras opciones sobre la mesa. Han sonado varios nombres, pero los que estarían entre los favoritos son pocos.

Martín Palermo es otro de los candidatos que tiene San Lorenzo sobre la mesa. De hecho, según pudo confirmar Bolavip Perú, ya hubo charlas formales y hubo sensaciones positivas entre las partes. Aunque, no hubo oferta ni mucho menos un acuerdo verbal.

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Más atrás en la consideración aparecen nombres como Cristian ‘Kily’ González, Ariel Holan y Julio Vaccari. ¿Néstor Gorosito? Una persona muy relacionada con San Lorenzo y exentrenador de Alianza Lima. Estuvo entre los primeros candidatos, pero habría sido descartado.

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