El debate por las sanciones a Universitario sumó un nuevo capítulo tras las explosivas declaraciones de Franco Velazco, quien cuestionó abiertamente los castigos por no tener fundamentos jurídicos ni legales.

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Velazco fue directo y encendió la polémica al señalar en L1 MAX: “Si queremos patear el tablero, yo a Javier Rabanal y a Jairo Concha los hago participar este fin de semana, porque la sanción es nula”. Una frase que pone en discusión la legitimidad de la medida y eleva la tensión en torno al caso.

Como se recuerda, Rabanal recibió cuatro fechas de suspensión, mientras que Concha fue sancionado con dos partidos, tras los incidentes ocurridos al final del encuentro entre Universitario y Sporting Cristal, donde hubo cruces verbales con hinchas celestes.

Las palabras de Velazco apuntan directamente a la validez de la resolución, sugiriendo que el club podría incluso desafiar la sanción. Sin embargo, llevar a cabo una medida de ese tipo implicaría un riesgo reglamentario importante para la institución crema.

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Universitario apelará por la sanción a Javier Rabanal

En paralelo, Universitario mantiene su postura oficial de apelar el castigo, buscando reducir o anular las sanciones por la vía formal, sin exponerse a posibles consecuencias mayores dentro del reglamento.

ver también Universitario se defiende para que no castiguen el Estadio Monumental previo al clásico con Alianza Lima

Así, la controversia sigue creciendo alrededor de este caso, en un contexto donde lo deportivo y lo disciplinario se mezclan, y donde cualquier decisión podría tener impacto directo en el desarrollo del Torneo Apertura.

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Bryan Reyna ya entrena con el plantel de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Qué sanción recibió Jairo Concha?

Jairo Concha recibió una sanción de dos fechas y se perderá los partidos que tiene Universitario ante UTC (fecha que ya cumplió) y ante Comerciantes Unidos.

¿Qué sanción recibió Javier Rabanal?

El técnico Javier Rabanal recibió una sanción de cuatro fechas y se perderá los partidos ante UTC (ya cumplió la sanción), Comerciantes Unidos, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. De todos modos se espera que Universitario apele su castigo y se reduzca la sanción a solo dos fechas.

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Datos claves

Javier Rabanal recibió cuatro fechas de suspensión tras el partido ante Sporting Cristal.

Jairo Concha fue sancionado con dos partidos por incidentes con la hinchada celeste.

Franco Velazco cuestionó la validez de los castigos y Universitario apelará oficialmente.

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