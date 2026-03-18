Alianza Lima piensa demandar a Universitario y Belgrano por el fichaje de Bryan Reyna

El panorama legal en el fútbol peruano se enciende tras la reciente incorporación de Bryan Reyna al cuadro crema para esta temporada 2026. Alianza Lima ha puesto la mira sobre Universitario de Deportes y Belgrano de Córdoba debido a un incumplimiento en los pagos de transferencia.

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Alianza Lima prepara una demanda

La dirigencia blanquiazul reclama el 20% de los derechos económicos que conservó tras la venta del extremo al club argentino hace dos años. Según el periodista Gerson Cuba de Radio Ovación, el monto correspondiente al préstamo actual del jugador aún no ha ingresado a las arcas de Matute.

Ante este escenario, el club íntimo enviará una notificación formal a ambas instituciones durante el transcurso de esta semana. El objetivo es exigir el desembolso inmediato del porcentaje que les pertenece por la operación realizada este mes de marzo.

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De no regularizarse la situación económica en el plazo establecido, Alianza Lima escalará el conflicto directamente ante las instancias de la FIFA. Esta medida legal busca proteger el patrimonio del club y asegurar el cumplimiento de las cláusulas contractuales firmadas con el equipo cordobés.

Bryan Reyna con la camiseta de Universitario. (Foto: X).

El dinero que reclama Alianza Lima

La controversia surge porque el préstamo de Reyna a la “U” habría tenido un costo de 100,000 dólares, de los cuales 20,000 dólares le corresponden a Alianza. Aunque la cifra parece menor, la administración aliancista no está dispuesta a sentar un precedente de impago con sus activos.

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En tienda estudiantil, el hermetismo es total, aunque se sabe que la directiva confía en que los acuerdos entre terceros no afecten la habilitación del jugador. Sin embargo, una demanda internacional podría acarrear sanciones administrativas severas para los clubes involucrados en el corto plazo.

ver también La dura sanción que podría recibir Universitario para el clásico contra Alianza Lima por insulto racista

Universitario fichó al ex Belgrano

El regreso de Bryan Reyna al Perú ya generaba morbo por su pasado íntimo, pero este conflicto en los escritorios añade una tensión extra al superclásico. Los hinchas de ambos equipos siguen de cerca las redes sociales esperando un pronunciamiento oficial que aclare el estado de la deuda.

Esta disputa legal marca un nuevo capítulo de rivalidad fuera de las canchas entre los dos clubes más grandes del país. La resolución de este caso dependerá de la rapidez con la que Belgrano y Universitario respondan a las exigencias del equipo de La Victoria.

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Bryan Reyna convocado antes en la Selección Peruana. (Foto: X).

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