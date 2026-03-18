Tras dejar Alianza Lima, la Selección que viene negociando para fichar a Néstor Gorosito

Luego de su paso por Alianza Lima, el nombre de Néstor Gorosito se ha escuchado muy poco en los diferentes medios. Esto debido, a que el entrenador no ha podido encontrar trabajo en ningún club. Pero se ha logrado conocer que está trabajando en un acuerdo con una selección para poder firmar. No obstante, hay un pequeño problema que hace difícil que se pueda llegar a un acuerdo.

Publicidad

Publicidad

Según lo que se ha podido conocer por medio del periodista Germán García Grova, el popular ‘Pipo’ está negociando con Puerto Rico. País que no logró superar la fase dos de las Eliminatorias de CONCACAF para el Mundial 2026. Quedándose por solo un punto, pues quedaron con 7 unidades, frente a 8 de El Salvador que fue el que avanzó a la tercera ronda junto a Surinam.

Néstor Gorosito, exDT de Alianza Lima (Foto: Getty).

Eso sí, el único inconveniente que existe para que Gorosito se mude a Centroamérica es el tema económico. Lo ofrecido por Puerto Rico no convence al entrenador como para poder mudarse al país caribeño. Así que hasta que no se pueda llegar al monto pedido por el ‘Pipo’, este seguirá libre esperando alguna mejor oferta.

Publicidad

Publicidad

¿Néstor Gorosito tiene otras opciones?

La opción de la que se ha hablado en los últimos días es que Néstor Gorosito pueda llegar a San Lorenzo. Esto debido a que Damián Ayude dejó el cargo, así que se están soltando nombres para poder tomar el puesto. Entre ellos está el de ‘Pipo’ que podría ser uno de los elegidos.

Se ha mencionado de Marcelo Gallardo, Hernán Crespo y Gorosito. Pero también al actual entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede. Por ahora no hay acuerdo con ninguno de los que se ha especulado. Así que la posibilidad quizás pueda estar en otra parte para que se pueda llegar a un acuerdo con el ‘Ciclón’.

ver también Mientras Alianza Lima sufre con las lesiones, en Universitario celebran el regreso de dos refuerzos claves

¿Cómo le fue a Néstor Gorosito en Alianza Lima?

El gran punto que tuvo Néstor Gorosito en Alianza Lima en el 2025 fue la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El papel que hizo el cuadro ‘Blanquiazul’ fue realmente impresionante, logrando a ilusionar a los hinchas. Mientras que en esta campaña les fue tan mal que terminaron eliminados por un equipo debutante en la copa.

Publicidad

Publicidad

En su tiempo en el cuadro de La Victoria, Gorosito llegó a dirigir un total de 55 partidos con un saldo de: 28 victorias, 15 empates y 12 derrotas.

Datos Claves