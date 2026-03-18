No fue Mano Menezes, Felipe Chávez decidió no estar en la Selección Peruana y piensa en otro equipo

Cuando se conoció la lista de convocados a la Selección Peruana hubo un jugador que toda la hinchada esperaba ver. Se trata de Felipe Chávez, quien es llamado a ser el próximo 10 de este equipo. Pero su ausencia generó muchas dudas, más bien por parte del mismo volante se conoció la razón por la que no fue llamado al equipo patrio.

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El volante habló con el medio alemán Express y confesó que él decidió no ser llamado a la Selección Peruana: “Si bien es un gran honor y un reconocimiento a mis logros deportivos, decidí conscientemente no jugar con la selección nacional peruana”, expresó el mediocampista.

Felipe Chávez en el Colonia (Foto: Colonia Facebook).

Pero esta decisión es por una buena causa para su futuro como profesional. Pues desea mantenerse en el 1. FC Köln en busca de un lugar como titular. Sabe que su equipo no está en un buen momento en la Bundesliga, así que por eso prefirió quedarse a ganar más notoriedad en su club, antes de estar con el equipo patrio.

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“Mi prioridad es brindar el mejor apoyo posible a mi club y al equipo durante esta difícil etapa de la temporada. Por lo tanto, aprovecharé el próximo parón internacional para seguir ofreciendo mis servicios y apoyar de la mejor manera al 1. FC Köln en su misión de permanecer en la liga”, agregó Felipe Chávez.

¿Felipe Chávez no volverá a jugar por la Selección Peruana?

Con esta decisión, muchos consideran que Felipe Chávez está pensando muy parecido a Alexander Robertson. Por eso rechazó al Perú, esperando por ahí quizás un llamado de Alemania. Pero la realidad no es esa, solo está buscando tener una mayor oportunidad en su actual club, en el cual no está teniendo la mayor de las presencias en la cancha.

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“No es que Felipe Chávez ha señalado/definido que no quiere jugar más por Perú. Desde Videna me informan que habló con el asistente de Mano Menezes (también DT de la Sub-20) y manifestó que en estos momentos busca asentarse en su club“, fue lo que dio a conocer el periodista Gustavo Peralta.

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Felipe Chávez entrenando en Videna (Foto: La Bicolor).

¿Cuántos partidos tiene Felipe Chávez con la Selección Peruana?

Hasta el momento Felipe Chávez tan solo ha llegado a disputar un partido amistoso con la camiseta de Perú. Este fue un choque amistoso el 10 de octubre del 2025 contra Chile. Acá el volante patrio estuvo solo 12 minutos en el campo en lo que fue la derrota por 2-1en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Luego ha estado en diferentes partidos con la Sub 17 y la Sub 20. Pero nunca consiguió jugar un solo partido oficial, tan solo duelos amistosos. Así que por ahora no sabe lo que es debutar de forma oficial con la ‘Bicolor’.

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