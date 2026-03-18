“Soy muy profesional”: la revelación de Ricardo Gareca sobre dirigir a Alianza Lima tras su pasado en Universitario

Ricardo Gareca siempre representa ser un personaje muy querido en el medio local y muchos lo siguen tomando como una palabra autorizada sobre el fútbol peruano. Es más, ahora tendrá una nueva faceta de streamer en el país y por ello es que está más abierto a conversar de varios temas, como por ejemplo el posible escenario en donde podría ser candidato para llegar a Alianza Lima.

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Fuente: La Bicolor.

Como bien sabemos, Ricardo Gareca tuvo un paso exitoso por Universitario de Deportes entre los años 2007 y 2008, situación que tiempo después lo llevaría a una Selección Peruana en donde logró verdaderas hazañas. A pesar de dicha estadía, el estratega argentino se pronunció como un profesional a carta cabal y que no necesariamente una cierta identificación lo alejaría de Matute.

“Yo no sé lo de ser DT de Alianza. En ese aspecto soy una persona muy profesional. Jamás me voy a olvidar de Universitario porque me trataron bien. Tengo un gran aprecio por el club, por lo vivido. El otro tema es estrictamente en lo profesional. Estoy más ligado a la ‘U’ porque en el Perú solo dirigí a la ‘U'”; confesó Ricardo Gareca en una reciente entrevista con ‘Teledeportes‘.

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En esta misma línea, el exentrenador de la Selección Peruana reveló el único equipo del cual es hincha y claramente no se refirió a ninguna institución peruana. “Yo soy de Vélez, toda la vida fui hincha de Vélez y de acá de Perú soy hincha de la selección”. Es así que el camino del ‘Tigre’ en el balompié nacional podría tener una nueva historia si es que en algún momento lo contactan.

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en Universitario y en la Selección Peruana?

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Ricardo Gareca llegó al fútbol peruano en el año 2007 para dirigir a Universitario de Deportes. En dicho periodo, consiguió el título del Torneo Apertura 2008 y dejando muy buenas sensaciones que luego de mucho tiempo lo convirtieron en candidato máximo para tomar el mando de la Selección Peruana. Es ahí en donde el entrenador argentino hizo historia y la rompió por completo.

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Fuente: Universitario.

Con la ‘Blanquirroja’, el popular ‘Tigre’ consiguió triunfos muy valiosos en condición de visita ante Paraguay, Colombia y Venezuela, aunque lo más resaltante durante los 8 años en Videna fue que clasificó a Perú a un Mundial tras 36 años. Por si fuera poco, se disputó una final de Copa América después de 44 años y pese a que se perdió ante Brasil en 2019 queda el buen recuerdo.

La nueva faceta de Ricardo Gareca en el Perú

Alejado por el momento de los equipos y libre de contratos con alguna institución en especial, ahora Ricardo Gareca es una de las figuras del programa digital ‘La Sustancia‘. El entrenador argentino fungirá de conductor de su propio espacio de entrevistas y análisis futbolístico, así que será una novedosa labor en donde conoceremos aspectos distintos a los que estábamos acostumbrados.

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Fuente: La Sustancia.

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