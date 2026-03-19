Jean Ferrari olvidó su pasado exponiendo a los directivos de Universitario y Alianza Lima

El actual Director General de la FPF, Jean Ferrari, sorprendió al entorno deportivo con un mensaje de conciliación y “mano dura”. Su postura actual busca poner orden en las constantes disputas administrativas entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

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Jean Ferrari en estado bastante crítico

Sin embargo, esta faceta reflexiva contrasta drásticamente con su etapa como administrador concursal. En aquel entonces, Ferrari era el primero en señalar irregularidades de sus rivales y emitir críticas frontales contra el sistema.

En sus recientes declaraciones, el directivo afirmó que las reglas están para cumplirse y que la Liga 1 debe actuar con firmeza. Según Ferrari, es momento de que las autoridades impongan respeto para evitar que el torneo se defina en los escritorios.

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El directivo enfatizó que el verdadero espectáculo ocurre dentro del campo de juego y no en las oficinas. “Desde afuera nadie hace goles ni genera penales; son los futbolistas quienes resuelven los partidos”, sentenció ante la prensa local.

Jean Ferrari hoy en la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: X).

Jean Ferrari quiere la paz en Liga 1

Ferrari también envió un mensaje directo a los administradores de los clubes más populares del país. Los instó a enfocarse en la conformación de planteles competitivos y la contratación de mejores técnicos, en lugar de buscar ventajas reglamentarias.

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Asimismo, advirtió que los dirigentes no deben actuar bajo la presión de las redes sociales o los hinchas. Para el Director General, ceder ante las exigencias externas es una señal de mala gestión que perjudica el crecimiento del fútbol peruano.

La decisión será total de la Liga 1

Respecto a las polémicas modificaciones en el reglamento, Ferrari mencionó que existen documentos firmados el 4 de marzo de 2026. El presidente de la Liga 1 será el encargado de explicar los procesos de notificación y publicación de dichas normas.

Para poder cerrar, propuso una mesa de diálogo urgente entre los administradores de la “U”, Alianza y la liga. Según el directivo, la autonomía del torneo es clave para resolver los conflictos de manera profesional y transparente.

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Jean Ferrari al lado de Mano Menezes (Foto: X).

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