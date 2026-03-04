No es Comizzo: el primer entrenador en ser despedido de la Liga 1 de Perú

Esta temporada solo bastaron 6 partidos para que un entrenador de la Liga 1 termine dejando su cargo. Perdió un partido muy importante que lo dejó sin posibilidades de seguir. Por esa razón, ya se tiene al primero que no seguirá más y le termina ganando a Ángel Comizzo, quien sería el siguiente en la lista negra.

En este caso tenemos que irnos hacia el Cusco para conocer la destitución de Hernán Lisi, el técnico argentino no sigue un minuto más en el ‘Vendaval Celeste’. Mediante un comunicado el club dio a conocer su salida, lo que lo convierte de esta forma en el primero en se cesado esta temporada 2026. No logró cumplir con los objetivos iniciales del club, lo que ocasionó su salida inmediata.

“El Club Deportivo Garcilaso, fiel a sus principios y a la responsabilidad que implica representar a nuestra ciudad y a nuestra historia, informa a la opinión pública que se ha decidido concluir el vínculo contractual con el profesor Hernán Lisi y su comando técnico. La decisión adoptada responde a una evaluación objetiva y responsable del presente deportivo, priorizando siempre los intereses superiores de la institución y el cumplimiento de los objetivos trazados para la temporada 2026″, se puede leer en el comunicado publicado por Garcilaso.

Comunicado de la salida de Hernán Lisi (Foto: Deportivo Garcilaso).

¿Por qué Hernán Lisi deja su cargo en Deportivo Garcilaso?

El verdugo en la destitución de Hernán Lisi terminó siendo Alianza Atlético de Sullana. Esto debido a que los terminaron de eliminar de la Copa Sudamericana, un duro golpe que afectó muy fuerte al cuadro cusqueño. Pues el comienzo de la temporada tampoco ha sido de los mejores para el ‘Garci’ que se ubica en la mitad de la tabla de posiciones.

El cuadro de los ‘Churres’ en la ciudad de Trujillo se quedó con el partido después de ganar por 2-0. Esto les permitirá disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que el cuadro de Garcilaso queda completamente eliminado de esta competencia internacional.

Resumen Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso:

El que sigue a Hernán Lisi sin trabajo

En este caso, el siguiente en la lista es Ángel Comizzo, el argentino se conoció que ya llegó a un acuerdo con Atlético Grau para dejar el club. Actualmente el club ‘Albo’ es último en la tabla de posiciones del Torneo Apertura, por esa razón han decidido que lo mejor es separar sus caminos.

El último partido de Comizzo será frente a FC Cajamarca, duelo que se disputará el próximo viernes 6 de marzo desde las 15:30 horas de Perú. El cuadro piurano será local en este duelo.

