Universitario analiza el fichaje de Adrián Ugarriza tras su dramática salida de Israel

El conflicto bélico podría dejar libre al delantero nacional, y los hinchas de la 'U' se preguntan si podría llegar al club.

Por Nicole Cueva

Adrián Ugarriza en Universitario
Luego de que Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco dejaran Israel a raíz del conflicto bélico en el Medio Oriente, desde Universitario de Deportes evalúan distintas opciones para potenciar su ataque con miras a lo que resta de la temporada.

Este escenario ha despertado interés en la directiva del club ‘crema’, sobre todo porque Ugarriza atravesaba un buen presente en Hapoel Ironi Kiryat Shmona dentro de la liga israelí.

Ante ello, el delantero nacional podría volver a aparecer como una alternativa para el plantel de Ate, que actualmente busca sumar variantes para reforzar su ofensiva ante la poca cantidad de minutos sumados por Sekou Gassama.

¿Adrián Ugarriza puede llegar a Universitario?

El periodista deportivo Mauricio Loret de Mola señaló en el programa de YouTube ‘Denganche’ que Universitario se mantiene atento a cualquier oportunidad que surja en el mercado de fichajes.

Bajo ese contexto, explicó que el club de Ate considera bastante interesante lo que podría aportar Adrián Ugarriza, por lo que su situación estaría siendo evaluada.

“En la ‘U’ no se cierran a nada. Si aparece una excelente posibilidad, la pueden tomar. En esa línea, les parece cautivador el nombre de Adrián Ugarriza. No se niegan a su posible vuelta, siempre y cuando logre desligarse. Van a evaluar la opción porque Gassama va a los tumbos”, señaló el mencionado comunicador.

¿Álvaro Barco se ha comunicado con Ugarriza?

En el programa ‘Hablemos de Max’, el periodista Gustavo Peralta señaló que, por ahora, Álvaro Barco no se ha comunicado con Adrián Ugarriza. Además, precisó que el delantero de 29 años mantiene contrato con Hapoel Ironi Kiryat Shmona.

“A Ugarriza no lo ha llamado Álvaro Barco todavía, no ha preguntado. Si apareciera esa comunicación, estoy seguro de que Ugarriza lo valoraría, pero no ha pasado. Además, tiene contrato con el club de Israel“, reveló Peralta.

DATOS CLAVES

  • Adrián Ugarriza es evaluado por Universitario de Deportes como opción ante el conflicto en Israel.
  • El delantero de 29 años mantiene contrato vigente con el club Hapoel Ironi Kiryat Shmona.
  • El periodista Gustavo Peralta afirmó que Álvaro Barco aún no se ha comunicado con Ugarriza.
