Liga 1

CONAR confirmó la sanción contra Kevin Ortega tras cobrar penal polémico contra Universitario ante Cusco FC

Kevin Ortega fue el árbitro más criticado en la última fecha de Liga 1. Por cobrar un polémico penal contra Universitario. Ya fue sancionado.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

CONAR confirmó la sanción a Kevin Ortega por penal cobrado a Universitario.
CONAR confirmó la sanción a Kevin Ortega por penal cobrado a Universitario.

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) tomó medidas drásticas tras las polémicas decisiones en la reciente jornada de la Liga 1. El organismo decidió sancionar a los jueces responsables de las jugadas que alteraron el curso del duelo entre Universitario de Deportes y Cusco FC.

Kevin Ortega sancionado de forma oficial

Según informó el periodista Mario Pinedo, productor de RPP Noticias, el árbitro principal Kevin Ortega recibió un castigo severo. El juez nacional no podrá dirigir durante las próximas tres fechas del campeonato local debido a su desempeño en el Cusco.

Junto a Ortega, el referí Alejandro Villanueva también fue sancionado con el mismo periodo de inactividad. Villanueva estuvo a cargo del VAR durante aquel compromiso y fue señalado por no corregir la interpretación del penal cobrado contra el cuadro crema.

CONAR cedió ante la presión mediática

La jugada en cuestión despertó una ola de críticas en redes sociales y medios especializados por la falta de claridad en el contacto sancionado. La CONAR determinó que el error técnico ameritaba un “correctivo” inmediato para preservar la integridad del arbitraje nacional.

Kevin Ortega sanciado por tres fechas en Liga 1.

Por otro lado, el panorama fue distinto para la terna conformada por Edwin Ordóñez y Milagros Arruela. A pesar de las dudas iniciales en sus respectivos encuentros, el informe técnico del VAR terminó respaldando sus decisiones en el campo de juego.

En el caso específico de una acción que involucró al delantero Luciano Nequecaur, la tecnología confirmó que existió un fuera de juego previo en el ADT vs. Sport Boys. Esta validación técnica fue fundamental para eximir de cualquier responsabilidad a los jueces mencionados.

FIFA podría meterse en la Liga 1 tras fuerte denuncia por polémicos arbitrajes

FIFA podría meterse en la Liga 1 tras fuerte denuncia por polémicos arbitrajes

Sport Boys también es protagonista

Al confirmarse el acierto reglamentario en la jugada de Nequecaur, la comisión decidió que Ordóñez y Arruela no recibirán sanción alguna. Ambos árbitros continuarán en la programación regular de las siguientes jornadas sin ninguna mancha en su expediente reciente.

Esta noticia impacta directamente en la planificación de la Liga 1, que pierde a uno de sus árbitros con mayor roce internacional por casi un mes. La presión sobre el arbitraje peruano sigue en aumento mientras el torneo entra en su etapa más decisiva.

Kevin Ortega sabe dirigir en el extranjero.

DATOS CLAVES

  • La CONAR sancionó a Kevin Ortega con tres fechas de inactividad por su desempeño técnico.
  • El árbitro Alejandro Villanueva recibió tres jornadas de castigo por su gestión en el VAR.
  • La terna de Edwin Ordóñez y Milagros Arruela fue ratificada y no recibirá ninguna sanción.
Manuel Alejandro Carranza Salas
