FIFA podría meterse en la Liga 1 tras fuerte denuncia por polémicos arbitrajes

La Liga 1 podría estar envuelta en problemas serios debido a los arbitrajes polémicos. FIFA podría estar interviniendo, de un momento a otro.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

FIFA podría meterse en la Liga 1 tras denuncia por arbitrajes.
© GeminiFIFA podría meterse en la Liga 1 tras denuncia por arbitrajes.

El fútbol peruano se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras las explosivas declaraciones de Martín Noriega, administrador de Sport Boys. El directivo aseguró que el club no se quedará de brazos cruzados y llevará sus reclamos hasta las máximas instancias internacionales, incluyendo la FIFA y la Conmebol.

FIFA podría intervenir en la Liga 1

La indignación en el Callao estalló luego de la derrota ante ADT de Tarma, donde un gol anulado a Luciano Nequecaur por un polémico fuera de juego desató la furia rosada. Para la dirigencia de la ‘Misilera’, no se trató de un error de interpretación, sino de una falla técnica grave en el uso del VAR.

En una reciente entrevista para Hablemos de MAX, Noriega fue tajante al señalar que buscarán una “entidad imparcial” para resolver este conflicto. El directivo mencionó que recurrirán a la comisión técnica de la FIFA para que evalúen los criterios aplicados por la CONAR en el campeonato nacional.

Esta advertencia pone en jaque a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ya que una intervención de organismos externos podría exponer las carencias del arbitraje peruano. El administrador cuestionó la celeridad con la que se sancionan errores en otros partidos, mientras que sus reclamos parecen quedar en el olvido.

Sport Boys denuncio injusticias en la Liga 1. (Foto: X).

Sport Boys responsabiliza a la FPF

Noriega también enfatizó que están dispuestos a acudir a instituciones académicas o colegios profesionales de ingeniería para demostrar que el trazado de líneas del VAR fue incorrecto. Según su postura, el sistema que debía impartir justicia está logrando exactamente lo contrario en el inicio de esta Liga 1 2026.

La presión sobre la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ha escalado a niveles sin precedentes, especialmente tras las críticas de jugadores como Luis Urruti. El plantel rosado siente que existe un trato desigual y que los fallos arbitrales están condicionando directamente sus resultados deportivos en el torneo.

Liga 1 en Perú debe ponerse en orden

El administrador de Sport Boys cerró su intervención avisando que habrá problemas legales si no se responde con justicia a las demandas impuestas por el club. La intención es sentar un precedente para que la transparencia regrese al campo de juego y se respete la inversión de las instituciones.

Por ahora, los hinchas del puerto esperan una respuesta oficial de la Liga 1 ante esta amenaza de internacionalizar el conflicto. De concretarse la denuncia ante FIFA, el fútbol peruano podría enfrentar una fiscalización externa que cambiaría las reglas del juego para todos los equipos.

Luciano Nequecaur de Sport Boys fue perjudicado. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Martín Noriega, administrador de Sport Boys, denunciará fallos del VAR ante la FIFA y Conmebol.
  • El reclamo surge tras un gol anulado a Luciano Nequecaur en el partido ante ADT.
  • La dirigencia cuestiona el trazado de líneas del VAR realizado por la CONAR en 2026.
