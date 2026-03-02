Javier Rabanal, director técnico de Universitario de Deportes, analizó el rendimiento de su equipo en la victoria 1-0 ante FC Cajamarca. Reconoció que el equipo tuvo algunos problemas y que debería haber sentenciado el triunfo cuanto antes, en vez de sufrir sobre el final. También habló sobre el estado físico de Sekou Gassama.

Publicidad

Publicidad

Universitario venció 1-0 a FC Cajamarca con el gol de tiro libre de Lisandro Alzugaray, el primero que anota con la camiseta ‘crema’ desde su llegada a principios de este 2026. El rendimiento de la ‘U’ no convenció y hasta generó preocupación en los hinchas, que todavía no logran ver la mejor versión del equipo de Javier Rabanal.

Aún así, por posesión de balón y dominio, el tricampeón nacional pudo haber sentenciado el triunfo con algunas situaciones de peligro que no aprovechó. No obstante, sobre el final, sufrió por las llegadas del conjunto cajamarquino y hasta con un posible penal de Diego Romero sobre Arley Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

En base a todo lo visto en el partido, Javier Rabanal reflexionó sobre lo sucedido en el final. “Dudo que hayan sido 20 minutos metidos en campo propio, creo que fueron 5 minutos“, le respondió, en primera instancia, al periodista que consultó sobre el sufrimiento del final.

“Creo que los últimos 5 minutos nos ha costado un poco salir a defender el remate de ellos. Nos ha faltado un poco de presión en el balón porque ellos iban a colgar buscando una segunda opción y tenemos que estar encima de la pelota. Ellos han tenido un disparo a las manos de Romero. Sí es verdad que deberíamos terminar cerrando antes o más volcados hacia el arco contrario“, dijo en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el Universitario 1-0 FC Cajamarca

Pese a ello, el entrenador español reconoció que la ‘U’ tuvo mucha posesión, pero que no ha tenido tantas ocasiones de peligro en comparativa. “Diría que a lo mejor es el partido donde menos ocasiones hemos tenido posiblemente y debe ser de los valores más altos de posesión del año. Hemos fallado al momento de tocar, descargar, dar el último centro“, resumió.

¿Qué pasa con Sekou Gassama y cómo está su estado físico?

Por otra parte, a Rabanal se lo consultó por el estado físico de Sekou Gassama, quien no formó parte de la convocatoria del equipo ‘merengue’ para este partido en el Monumental de Ate ante FC Cajamarca. Según el entrenador, está en buenas condiciones, pero eligió a otros nombres por cuestiones técnicas.

“Gassama está entrenando, está bastante bien, está casi a la par de los que empezaron a entrar más tarde como Miguel (Silveira, quien hizo su debut ante FC Cajamarca), (Héctor) Fértoli, y entiendo que en breve ya puede ser de la partida. De hecho, ahora se quedó afuera por decisión técnica. No tenía ningún tipo de molestia, simplemente que Édison (Flores) estaba mejor, el ‘Tunche’ (Rivera) está mejor y decidimos darle un poco más de entrenamiento“, aseguró.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por Liga 1?

Universitario de Deportes vuelve a jugar en siete días. El próximo domingo 8 de marzo, desde las 15:30 horas, visitará Andahuaylas para jugar ante Los Chankas CYC por la jornada 6 del Torneo Apertura 2026.

Datos claves