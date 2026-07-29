CONAR confirmó los árbitros para el Alianza Lima vs. Alianza Atlético tras la polémica en Cutervo

Alianza Lima fue perjudicado en el choque contra Comerciantes Unidos y ahora conoce al árbitro para el choque con Alianza Atlético.

El último fin de semana dejó una tremenda polémica en la cancha y fuera de ellas también. Y es que Alianza Lima terminó siendo perjudicado por un error arbitral importante en el partido contra Comerciantes Unidos. Esto ha dejado mucho ruido y ahora se conoció al nuevo juez que impartirá justicia en Matute.

Publicidad

Se conoció que Michael Espinoza va a ser el juez principal del choque entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético. Este juego será observado detenidamente por todos tras la última polémica. Por lo que en este caso, se espera que el árbitro pueda estar a la altura del choque.

No obstante no estará solo y tendrá como asistente a Albert Alarcón, así como también a Sergio Arana. Quienes van a ser importantes para poder determinar las jugadas por las bandas. Así como Milagros Arruela que estará al mando del VAR en este partido.

Árbitro principal: Michel Espinoza

Árbitro asistente : Albert Alarcón

Árbitro asistente 2: Sergio Arana

Cuarto arbitro: Wilmer Villanueva

VAR: Milagros Arruela

AVAR: Victor Raes

Asesor: de árbitros: Carlos Custuodio

Quality Manager: Cesar Escano

Publicidad

CONAR reveló grave error ante Alianza Lima

En el último partido en Cutervo, los árbitros encargados del VAR cometieron un grave error en una decisión que definió el partido. Un penal que pudo acabar la historia del choque entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima de forma diferente.

Un codazo en el área contra Jairo Vélez no fue visto como una falta, sino más bien como una acción normal de partido. Esto debido a que no usaron el VAR como era debido. Viendo la jugada de diferentes ángulos, así como también tomar un contexto diferente que al final terminó perjudicando.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Este sábado 1 de agosto se disputará la fecha número tres del Torneo Clausura. En este caso Alianza Lima recibirá en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ a Alianza Atlético. Juego que se llevará a cabo desde las 20:30 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de L1 Max.

Publicidad

Datos Claves