Se revelan los audios del VAR donde favorecen a Universitario y perjudican a Alianza Lima

Mediante los audios del VAR se conoció errores graves que favorecieron a Universitario y perjudicaron a Alianza Lima.

Tan solo van 2 fechas del Torneo Clausura y los errores arbitrales han quedado en evidencia. Hablamos de graves acciones que condicionaron 2 partidos de forma distinta. Por un lado Universitario de Deportes se vio beneficiado, mientras que Alianza Lima terminó perjudicado.

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Error que favoreció a Universitario

En el partido entre Universitario vs. Cusco FC se determinó que el VAR analizó de forma errónea la jugada. Recordemos que esta acción se da en el quite de Juan Manuel Requena hacia Miguel Silveira antes del gol de los ‘cremas’.

Lo que se debió hacer en este contexto es haber llamado al árbitro para que pueda revisar la jugada. De esta forma, pueda determinar si había o no una falta para poder cobrar el gol. Lo que terminó siendo un grave error que condicionó el partido.

Audios del VAR:

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Alianza Lima fue perjudicado por el VAR

En el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima también el VAR comete un error garrafal. En este caso, no usan la velocidad pertinente, así como tampoco se ve en los ángulos necesarios. Esto hizo que el análisis que hicieron no termine siendo el correcto.

Lo cual terminó perjudicando a los ‘blanquiazules’ ya que existió la falta contra Jairo Vélez. Pero al no verse de forma correcta, se terminó tomando una decisión equivocada. Produciendo que el partido tome un rumbo diferente con esta acción.

Audios del VAR:

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