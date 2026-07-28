CONAR aceptó el beneficio a Universitario y perjuicio contra Alianza Lima en la última fecha

Universitario y Alianza Lima nuevamente enfrentados, por temas arbitrales. La CONAR confirmó el pésimo trabajo de los jueces, en sus cotejos.

La bomba estalló con fuerza en el arbitraje de la Liga 1. Tras una jornada cargada de polémicas y reclamos, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) analizó los informes técnicos de los partidos más controversiales y tomó una decisión drástica: Augusto Menéndez, Jesús Cartagena, Edwin Ordóñez y Pablo López fueron congelados y no dirigirán en la próxima fecha.

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El destape periodístico de Kevin Pacheco expuso las falencias arbitrales y confirmó lo que muchos denunciaban en las tribunas: hubo errores determinantes que condicionaron los partidos de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

🎙️@Gustavo_p4: "Cartagena y Menéndez han perjudicado a equipos chicos como han querido. Vienen dirigiendo mal hace rato"@WinstonReategui: "Los árbitro FIFA fueron a pedir partidos para todos ellos".#L1Radio



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El codazo no cobrado a Jairo Vélez en Cutervo

El primer gran escándalo ocurrió durante el empate 2-2 entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima. En una jugada de ataque blanquiazul, el defensor Alexis Cossio le asestó un durísimo codazo en el rostro a Jairo Vélez dentro del área local.

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Pese a las secuelas físicas visibles en el volante íntimo, el juez principal Augusto Menéndez no pitó la pena máxima en cancha. Para colmo, Jesús Cartagena desde el VAR omitió el llamado al monitor, privando a Alianza de un penal clarísimo. Tras la revisión, la CONAR confirmó que existió la falta y admitió el perjuicio contra los victorianos.

La falta de Requena sobre Silveira en el gol de Universitario

La otra cara de la moneda se vivió en el Estadio Monumental en el agónico triunfo por 2-1 de Universitario de Deportes ante Cusco FC. Con el marcador igualado en el tramo final, el atacante Gianluca Lapadula anotó el gol de la victoria crema, pero la acción nació con un vicio evidente.

En el inicio de la jugada, Juan Manuel Requena embistió con falta al mediocampista Miguel Silveira de Cusco FC para recuperar el balón. El árbitro Edwin Ordóñez dejó fluir el juego y Pablo López en el VAR tampoco advirtió la infracción en el origen de la posesión, permitiendo que el tanto subiera al marcador.

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🎙️@WinstonReategui en el VARedicto: "Reglamentariamente es falta sobre Silveira"



"Es una línea muy delgada entre dejar jugar y dejar patear".#L1Radio



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Veredicto final y “congeladora” para los árbitros

Luego de analizar minuciosamente las imágenes televisivas, la comisión arbitral concluyó que la falta de Requena debió ser sancionada inmediatamente y el gol de Universitario tuvo que ser anulado.

Ante la magnitud de los fallos que impactaron directamente en la tabla de posiciones, la CONAR aplicó mano dura enviando a la congeladora a la terna completa de ambos partidos. Una medida urgente que busca calmar las aguas en un torneo donde el arbitraje y el uso del VAR han quedado bajo la máxima lupa.

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