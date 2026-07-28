La increíble razón para los arbitrajes lamentables en los partidos de Alianza Lima y Universitario

Los partidos de Alianza Lima y Universitario son los polémicos en esta última fecha. Mira por qué se dieron malos arbitrajes en este momento.

El inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 ha vuelto a encender las alarmas en el fútbol peruano. Transcurridas apenas dos jornadas, el malestar es generalizado: los polémicos fallos en el agónico triunfo de Universitario ante Cusco FC y el controversial empate de Alianza Lima en Cutervo no solo coparon las portadas deportivas, sino que dejaron al desnudo serias falencias en el sistema arbitral y el uso del VAR.

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Sin embargo, lo que muchos hinchas asumían como simples errores de apreciación o mala racha de los jueces guardaba una explicación de fondo mucho más compleja y sorpresiva.

Winston Reátegui, especialista arbitral en la Liga 1. (Foto: X).

La presión tras bambalinas: El pedido de los árbitros FIFA

La clave detrás del bajo rendimiento arbitral en el arranque del campeonato fue revelada por Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). En declaraciones para L1 MAX, el exréferi detalló que el origen del problema se gestó tras el reciente curso RAP (Programa de Asistencia Arbitral) impartido durante la pausa del calendario.

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Según Reátegui, el grupo de jueces con distinción internacional sostuvo una reunión directa con el directorio de la CONAR para exigir mayor presencia en las programaciones del Clausura:

“Los árbitros FIFA […] fueron a hablar con el directorio de la CONAR y les pidieron que les den oportunidades a todos ellos. En la primera fecha salieron todos los árbitros con categoría FIFA; de los siete, solamente dos no eran FIFA. En la segunda fecha también salieron todos, y miren lo que está pasando: hay más polémicas”.

Esta exigencia provocó una concentración masiva de los réferis con insignia internacional en la asignación de partidos. Pese a contar con el aval de la máxima entidad del fútbol mundial, el nivel mostrado en cancha distó de las expectativas, derivando en reclamos formales por parte de las directivas de los clubes involucrados.

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Modificaciones de emergencia para la Fecha 3

La acumulación de cuestionamientos y el reconocimiento público de desaciertos —como la falta no sancionada previa al gol de la victoria de Universitario o los penales no revisados a favor de Alianza Lima— forzaron una reacción inmediata en la interna de la CONAR.

🎙️@Gustavo_p4: "Cartagena y Menéndez han perjudicado a equipos chicos como han querido. Vienen dirigiendo mal hace rato"@WinstonReategui: "Los árbitro FIFA fueron a pedir partidos para todos ellos".#L1Radio



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A pesar de que la programación para la Fecha 3 ya se encontraba redactada y lista para su difusión previa a los días festivos, la directiva decidió dar marcha atrás y reformular los nombramientos:

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Reestructuración de nóminas: La CONAR optó por modificar el borrador original para aplicar sanciones internas y retirar a los jueces principales y encargados de cabina (VAR) que estuvieron directamente involucrados en las acciones más polémicas.

Apertura a nuevos jueces: Se prevé el retorno de réferis sin categoría FIFA para asumir el control de los compromisos decisivos de la siguiente jornada.

La tecnología del VAR bajo escrutinio

Más allá de los nombres propios, el aspecto que genera mayor desconcierto entre especialistas e hinchas es el desempeño del Video Arbitraje. Reátegui también hizo hincapié en la falta de dinamismo y la omisión de revisiones en pantalla ante jugadas determinantes:

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🎙️@WinstonReategui: "Los árbitros ya le creen al Jefe del Departamento de Arbitraje, Víctor Hugo Carillo"



"El presidente de la Conar tiene que poner orden en la casa".#L1Radio



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“Llama poderosamente la atención que, aun contando con el apoyo de la tecnología, no sean capaces de llamar o invitar al árbitro principal a revisar las jugadas”.

Con la Fecha 3 en el horizonte, la publicación de la lista oficial de árbitros confirmará el alcance de estas medidas correctivas en la CONAR, en un torneo donde la efectividad del VAR y la imparcialidad en las decisiones siguen estando bajo la lupa.

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