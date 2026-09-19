Las alineaciones confirmadas de Deportivo Garcilaso vs. Universitario por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Descubre cómo formarán Deportivo Garcilaso y Universitario esta noche en el duelo a disputarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Deportivo Garcilaso y Universitario se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, tendremos el partido más esperado del fin de semana y el cual viene generando distintos análisis de por medio sobre quién podría ser el vencedor. Dicho esto, los entrenadores eligieron las mejores alineaciones posibles.

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En cuanto al nivel de los equipos y cómo llegan al encuentro en la ciudad del Cusco, no perdamos de vista que Deportivo Garcilaso es uno de los firmes animadores del campeonato. Los imperiales vienen de derrotar a Alianza Lima en Matute y la semana pasada cayeron 1-0 frente a Sport Boys en el Callao, por lo cual ahora necesitan volver al camino del triunfo de forma obligatoria.

Por otro lado, Universitario de Deportes pretende seguir siendo el único líder del Torneo Clausura 2026 y para ello requieren de los tres puntos. Los merengues vienen de empatar 2-2 frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental y vencer 2-1 a Alianza Lima en condición de visita, así que llegan con el ánimo a tope para volver a dar un golpe de autoridad ahora jugando en la altura.

Las alineaciones titulares de Deportivo Garcilaso vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Deportivo Garcilaso | Patrick Zubczuck; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González, Francisco Arancibia, Kevin Sandoval; Beto da Silva y Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.

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Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Piero Quispe, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula. DT: Héctor Cúper.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (domingo 20/09)

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

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Movistar TV

Claro TV

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