Dónde ver EN VIVO Perú vs. Paraguay por la Copa Davis: horarios, cruces y canales de TV y streaming online

Perú, con Ignacio Buse, se enfrenta a Paraguay por el Grupo Mundial I y lograr un lugar en la fase clasificatoria del 2027. Sigue todos los detalles de la serie.

Los equipos de Perú y Paraguay se enfrentan en la serie de Copa Davis 2026 por el Grupo Mundial I. El Jockey Club del Perú es el escenario para este cruce por un lugar en la primera ronda clasificatoria de la edición 2027. Todo inicia este viernes 18 de septiembre con Ignacio Buse, la raqueta número uno del tenis peruano.

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Perú no pudo hacer nada ante Alemania en la primera ronda de la fase clasificatoria de esta Copa Davis 2026. Paraguay, en tanto, ganó su serie ante Rumania (3-1) de Playoffs para el Grupo Mundial I. En juego está la posibilidad de seguir en el grupo más importante del torneo, en búsqueda del título para 2027.

El combinado peruano, capitaneados por Luis Horna, cuentan con Ignacio Buse, actual número 35 del ranking ATP, como principal carta para buscar la victoria. A ellos, se le suman el experimentado Juan Pablo Varillas (190º), el ascendente Gonzalo Bueno (172º) y el doblista Arklon Huertas del Pino (234º en el ranking de dobles).

Paraguay, por su parte, tiene depositada su esperanza en Daniel Vallejo, su raqueta número uno y actual 58º del ranking ATP. En tanto, los otros tenistas son: Hernando Escurra (2151º), Martín Vergara (895º en dobles) y Álvaro Frutos (1622º en dobles).

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Así son los cruces para Perú vs. Paraguay por la Copa Davis

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

Partido 1: Ignacio Buse vs. Hernando Escurra (4:00 p.m.)

Partido 2: Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo (al culminar el primer partido)

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

Partido 3: Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara (2:00 p.m.)

Partido 4: Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo (al culminar el partido de dobles)

Partido 5: Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra (al terminar el partido 4)

*Los partidos 4 y 5 se jugarán en caso de ser necesario.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Paraguay por la Copa Davis 2026?

Perú vs. Paraguay, serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, se puede ver EN VIVO por el canal DSports en TV y por la plataforma de streaming DGO.

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