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Las alineaciones confirmadas de Alianza Lima vs. ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Descubre cómo formarán Alianza Lima y ADT en el encuentro de esta noche a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima y ADT miden fuerzas el día de hoy viernes 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, victorianos y tarmeños necesitan el triunfo a como de lugar para seguir en la búsqueda de sus objetivos. Si bien los locales tienen el favoritismo de quedarse con los tres puntos, la visita llegará a Matute con la intención de sorprender.

En cuanto al nivel de los equipos, recordemos que Alianza Lima viene de no ganar desde hace tres partidos y lo cual lo tiene alejado de los primeros lugares de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Pablo Guede perdieron ante Deportivo Garcilaso por 1-0, luego empataron 1-1 con Juan Pablo II en Chongoyape y perdieron 2-1 en el clásico frente a Universitario de Deportes.

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Por otro lado, ADT no la pasa nada bien en esta temporada y necesita de puntos para empezar a encontrar oxígeno para no seguir en la zona de descenso desde la llegada de Víctor Rivera a la dirección técnica. El equipo tarmeño viene de perder 3-0 frente a FBC Melgar, caer en condición local por 3-1 contra Sport Huancayo y sufrir una durísima goleada por 5-1 ante Juan Pablo II de visita.

Las alineaciones titulares de Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

ADT | Carlos Solis; Jhair Soto, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Nuñez; Jeremy Canela, Luis Felipe Pérez, Elías Ramos; Joao Rojas, Juan Lucumí y Jonatan Bauman. DT: Víctor Rivera.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026?

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  • 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 03:00 | España (sábado 19/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • Fanatiz
  • DSports y DGO
  • Movistar TV
  • Claro TV
  • Win
  • Best Cable

DATOS CLAVES

  • 18 de septiembre jugarán Alianza Lima y ADT en el Estadio Alejandro Villanueva.
  • Tres partidos sin ganar acumula Alianza Lima al mando del técnico Pablo Guede.
  • 20:00 horas iniciará el encuentro válido por el Torneo Clausura 2026 transmitido por L1 MAX.
Renato Pérez
Renato Pérez
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