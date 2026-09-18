Las alineaciones confirmadas de Alianza Lima vs. ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y ADT miden fuerzas el día de hoy viernes 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, victorianos y tarmeños necesitan el triunfo a como de lugar para seguir en la búsqueda de sus objetivos. Si bien los locales tienen el favoritismo de quedarse con los tres puntos, la visita llegará a Matute con la intención de sorprender.

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En cuanto al nivel de los equipos, recordemos que Alianza Lima viene de no ganar desde hace tres partidos y lo cual lo tiene alejado de los primeros lugares de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Pablo Guede perdieron ante Deportivo Garcilaso por 1-0, luego empataron 1-1 con Juan Pablo II en Chongoyape y perdieron 2-1 en el clásico frente a Universitario de Deportes.

Por otro lado, ADT no la pasa nada bien en esta temporada y necesita de puntos para empezar a encontrar oxígeno para no seguir en la zona de descenso desde la llegada de Víctor Rivera a la dirección técnica. El equipo tarmeño viene de perder 3-0 frente a FBC Melgar, caer en condición local por 3-1 contra Sport Huancayo y sufrir una durísima goleada por 5-1 ante Juan Pablo II de visita.

Las alineaciones titulares de Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

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ADT | Carlos Solis; Jhair Soto, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Nuñez; Jeremy Canela, Luis Felipe Pérez, Elías Ramos; Joao Rojas, Juan Lucumí y Jonatan Bauman. DT: Víctor Rivera.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (sábado 19/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026?

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