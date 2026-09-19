El último dardo de Franco Velazco a Alianza Lima y con el que se diferencian en Universitario

Franco Velazco se refirió a las vivencias en Matute durante el último clásico del fútbol peruano. Aseguró que en la 'U' ya pasaron la página, aunque igual dejó un recado para la interna de Alianza Lima.

Ahora que Alianza Lima venció 2-0 a ADT en Matute y que Universitario de Deportes enfrentará esta noche a Deportivo Garcilaso en el Cusco, la palabra de Franco Velazco fue una de las más llamativas durante las últimas horas. Si bien el enfoque está puesto en el encuentro de hoy, el directivo fue muy claro en señalar un aspecto muy diferencial entre los merengues y los blanquiazules.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

En la previa del viaje de la delegación de Universitario de Deportes rumbo a la ciudad del Cusco para el encuentro de hoy ante Deportivo Garcilaso, la prensa local buscó a Franco Velazco y realizó consultas sobre los altercados sucedidos en el clásico del sábado 12 de septiembre en Matute. Con algunos reclamos de por medio con diversos comportamientos, el administrador fue muy enfático.

“Ya dimos vuelta a la página. Son cosas que no deben pasar, pero bueno, ya está. En la ‘U’ tenemos otro tipo de perfil e identidad que nos caracteriza, a diferencia de otros clubes, claramente. En la interna del equipo está todo muy bien”; fue la contundente declaración de Franco Velazco dejando entrever el aspecto que diferencia a los merengues de las actitudes de Alianza Lima.

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“EN LA U TENEMOS OTRO TIPO DE PERFIL QUE NOS CARACTERIZA Y NOS DIFERENCIA DE OTROS CLUBES”



Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes



📺 Declaraciones en nuestro canal de YouTube: https://t.co/aZFlrXO5Ap pic.twitter.com/tg9LlxFTAo — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 18, 2026

Las realidades de Universitario y Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Justamente, hablando de los compadres del fútbol peruano, ambos son quienes luchan por el título nacional a esta altura del campeonato. Universitario de Deportes es el líder del Torneo Clausura 2026 y suena con la obtención de este segundo tramo para tentar la posibilidad del tetracampeonato nacional. Ahora mismo tienen 20 puntos de 27 posibles en disputa, a falta del encuentro que disputarán esta noche ante Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco.

Por otro lado, Alianza Lima empezó a recuperar terreno luego de la victoria de ayer ante ADT en el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos sumaron 16 puntos y tienen toda la intención de no disputar ninguna final al término de la temporada regular. Veremos qué equipo termina imponiéndose en las próximas fechas, sobre todo cuando existe el escenario de que puedan cruzarse en una definición de play-offs si es que se dan algunos resultados de por medio.

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