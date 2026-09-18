Con el regreso de Bryan Reyna: la lista de convocados de Universitario para visitar a Deportivo Garcilaso

Universitario dio a conocer la nómina oficial de jugadores que viajó a Cusco y la gran novedad es la vuelta de Bryan Reyna, además de algunas otras ausencias de relevancia determinadas por Héctor Cúper.

Universitario de Deportes se juega una verdadera final ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con el único objetivo de conseguir la victoria en condición de visita, hace unos momentos se pudo conocer de manera oficial la lista de convocados de los merengues y la gran sorpresa es la inclusión de un Bryan Reyna que hasta ahora no debutó en este Torneo Clausura 2026.

Publicidad

Así es. La citación de Bryan Reyna es uno de los regresos más llamativos en Universitario de Deportes, aunque eso no signifique ni tampoco garantiza que pueda tener minutos de competencia frente a Deportivo Garcilaso. De todas maneras, se trata de un avance para el atacante que al término de esta temporada tendrá que regresar a Belgrano ya que culmina su préstamo.

Entre otras de las novedades más importantes dentro de la nómina elegida de Héctor Cúper para jugar en el Cusco, no podemos dejar de mencionar que jugadores como Juan Manuel Requena y Jordan Guivin vuelven a ser parte de las planificaciones de un Universitario de Deportes que requiere de la victoria para seguir muy firme en el primer lugar del Torneo Clausura 2026.

La convocatoria de Universitario para visitar a Deportivo Garcilaso

Arqueros | Diego Romero y Miguel Vargas

Defensores | Aldo Corzo, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, César Inga, Jorge Gutiérrez y Andy Polo

Mediocampistas | Jorge Murrugarra, Juan Manuel Requena, Jordan Guivin, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Piero Quispe y Héctor Fértoli

Delanteros | Álex Valera, Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray y Bryan Reyna

Publicidad

Fuente: Universitario.

Las ausencias de Universitario para visitar a Deportivo Garcilaso

Así como Universitario de Deportes presenta algunas novedades de relevancia para enfrentar a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, también existen ausencias que llaman la atención. Jugadores como Horacio Calcaterra, Edison Flores y José Rivera no viajaron a la ciudad del Cusco. Además, Matías Di Benedetto está lesionado y no logró recuperarse a tiempo para jugar.

Más info de la U:

No salen en lista para el partido ante Garcilaso ➡️ Horacio Calcaterra, Édison Flores, José Rivera y Matías Di Benedetto (lesión). pic.twitter.com/0IHyt6kkVw — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 18, 2026

Publicidad

Día, hora y canal de Deportivo Garcilaso vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

En el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega albergará el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes el sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias del trámite.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Bryan Reyna fue convocado por Universitario de Deportes aunque todavía no debuta.

fue convocado por aunque todavía no debuta. 19 de septiembre a las 18:00 horas Universitario visitará a Deportivo Garcilaso.

a las 18:00 horas visitará a Edison Flores y José Rivera son bajas confirmadas en la lista de Universitario.