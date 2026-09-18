Alejandro Duarte rompió el silencio tras su error en el clásico: “Yo fallé; siempre voy a dar la cara”

El arquero de Alianza Lima habló por primera vez de la fatídica jugada junto a Gianfranco Chávez que le dio el triunfo a Universitario. Fue autocrítico y contó sus sensaciones.

Alejandro Duarte, arquero de Alianza Lima, rompió el silencio por primera vez luego del error compartido con Gianfranco Chávez en el clásico ante Universitario. Luego del triunfo 2-0 ante ADT, el guardameta hizo autocrítica, pero también habló de todo lo que le tocó pasar en esta difícil semana.

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En una entrevista con la periodista Ana Lucía Rodríguez para L1MAX, Alejandro Duarte no le escapó a la situación que le tocó atravesar en estos últimos días debido a la fatídica jugada que terminó en el gol de Lisandro Alzugaray para el gol del 2-1 para Universitario.

“Solo decir que el respaldo de mis compañeros para mí es algo realmente emocionante, yo se los agradezco mucho. Después, no me voy a victimizar acá ni le quiero dar pena a nadie. Sé muy bien cómo funciona el fútbol: cuando uno tiene errores, y en un equipo como Alianza, todo ese cargamontón que ha venido es normal, es parte del trabajo. Yo estoy acá dando la cara como siempre“, dijo.

“Si bien es cierto que he tenido algunos errores, el de Chongoyape fue el primero en un partido que nos costó puntos y eso me dolió mucho. Justamente, ver que un error mío afecta a mis compañeros, a la institución y a nuestro objetivo, es algo que a mí me duele. Había tenido una semana complicada más por eso“, tiró.

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Y agregó: “Creo que me preparé bien para el clásico. Me parece que hice un partido muy bueno hasta el minuto 96. Viene esa jugada y realmente es difícil de entender para mí que pasen esas cosas; creo que eso fue más un accidente que un error puntual. Si yo no salía, Chávez la resolvía; si Chávez no la cabeceaba, yo la tenía en las manos“.

🗣️ Declaraciones de Alejandro Duarte



"El respaldo de mis compañeros es emocionante, todo el cargamontón es normal, el partido de Chongoyape me dolió mucho a mi, viene esa jugada en el clásico y fue difícil entenderla, fue un desastre futbolístico, dolió mucho" #L1RADIO pic.twitter.com/dAWtATOVsq — L1MAX (@L1MAX_) September 19, 2026

“Creo que el jugador de la “U” ya se había desentendido de la jugada, y la combinación de las decisiones de los dos hizo que pase un desastre futbolístico que de ninguna otra manera podía pasar“, consideró.

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“Pero, dejando eso de lado, como te dije también al comienzo, a mí no me gusta hacerme el pobrecito ni nada. Yo fallé, y con eso tengo que asumir todas las críticas y todo. Lo único que puedo decir hacia el frente es que siempre voy a dar la cara, y que lo único que puedo garantizar es que mi trabajo y mi compromiso va a estar siempre al cien”, precisó.

Por último, habló sobre lo que pasó en el partido ante ADT donde Eryc Castillo fue directamente a abrazarlo luego del gol del 2-0. “El gesto de hoy día también de Eryc Castillo, no lo esperaba. Es algo muy bonito“, aseguró, en agradecimiento.

🗣️ Declaraciones de Alejandro Duarte



"El gesto de Eryc Castillo fue muy bonito, yo fallé y tengo que asumir, siempre voy a dar la cara y mi trabajo y compromiso está al 100%, el deporte es muy cambiante" #L1RADIO pic.twitter.com/WSCOa1HHxk — L1MAX (@L1MAX_) September 19, 2026

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Pablo Guede bancó a Alejandro Duarte y a Gianfranco Chávez

Antes de las declaraciones de Duarte, en conferencia de prensa, Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, salió a bancar a sus futbolistas. “La verdad es que ver llorar a Chávez y a Ale, con el dolor que tenían y con todo lo que se habían bancado en la semana, para luego salir a jugar como lo hicieron… eso nos hace crecer y seguir mejorando“, dijo.

“Es nuestro arquero y, aparte, tiene dos huevos así de grandes. Es la realidad. Y con lo que representa Ale para este grupo, es el cariño que le tienen porque saben lo que trabaja todos los días para mejorar. Los compañeros saben lo que hace Ale para cada día ser mejor“, apuntó.

DATOS CLAVE

Alejandro Duarte declaró tras su error con Gianfranco Chávez contra Universitario.

declaró tras su error con Gianfranco Chávez contra Universitario. Lisandro Alzugaray anotó el 2-1 para Universitario al minuto 96.

anotó el 2-1 para Universitario al minuto 96. Pablo Guede respaldó al plantel tras vencer 2-0 a ADT.