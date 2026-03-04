Es tendencia:
Jean Deza sorprende: la promesa que hizo si firma por Sport Boys

Jean Deza está a una reunión de llegar al Sport Boys y se reveló la promesa que hizo si es que firma por el cuadro de el Callao.

Por Aldo Cadillo

Jean Deza y el escudo del Sport Boys.
© Producción Bolavip.Jean Deza y el escudo del Sport Boys.

Jean Deza vuelve al centro de la escena en la Liga 1 y esta vez con una promesa que no pasa desapercibida. El extremo peruano de 32 años aseguró que cambiará su comportamiento si concreta su llegada a Sport Boys, en medio de rumores cada vez más fuertes sobre su posible fichaje.

“Me calmaré cuando llegue al Sport Boys”, soltó Deza, frase que rápidamente encendió el debate entre hinchas y analistas. El atacante arrastra un historial de indisciplinas en varios clubes, por lo que su declaración fue recibida con mezcla de ilusión y escepticismo.

Según el periodista Gustavo Peralta, hay un factor clave detrás de este movimiento: la propia barra rosada empuja su llegada. El nombre de Deza genera expectativa en el Callao, donde ven en su talento una carta capaz de marcar diferencias si logra enfocarse.

El propio Jean Deza ha reconocido en más de una ocasión su simpatía por Sport Boys, elemento que ahora cobra peso en la negociación. En su entorno sostienen que vestir la camiseta rosada podría ser el punto de quiebre que necesita para reenfocar su carrera.

Jean Deza quiere firmar por Sport Boys

Sin embargo, el debate está instalado. Su calidad nunca ha estado en duda, pero su irregular conducta fuera del campo ha sido el gran obstáculo que ha frenado su consolidación en el fútbol peruano y en el exterior. Jean Deza quiere ir a Sport Boys, pero su pasado lo condena.

La pelota ahora está del lado de Sport Boys. Si el fichaje se concreta, Deza tendrá una oportunidad de oro para respaldar sus palabras con hechos y demostrar que, esta vez sí, la promesa de calma va en serio.

Imagen
Jean Deza cuando fue intervenido en una fiesta clandestina durante pandemia. (Foto: Andina)

¿Cuánto vale actualmente Jean Deza?

Jean Deza a sus 32 años vale actualmente 125 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización fue de 800 mil euros en el 2015 cuando tenía 21 años y jugaba en Alianza Lima.

¿Cuántos años tiene Jean Deza?

Jean Deza tiene 32 años pues nació el 9 de junio de 1993. Hay que mencionar que en la actual temporada 2026 no tiene club, pero ha pasado por grandes equipos como Alianza Lima, Universidad San Martín, Montpellier y Levski Sofia, entre los más importantes.

Datos claves

  • Jean Deza, extremo peruano de 32 años, busca fichar por el club Sport Boys.
  • La barra rosada del Callao impulsa la llegada del futbolista al equipo para 2026.
  • El periodista Gustavo Peralta confirmó que existen negociaciones actuales para concretar el fichaje.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
