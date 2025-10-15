Día, hora, dónde ver y alineaciones del Alianza Lima vs. Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima y Sport Boys se verán las caras en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. En uno de los encuentros más atractivos de la jornada a jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute, se espera un trámite plagado de emociones y que tendrá la particularidad de tan solo contar con hinchas locales cuando se habló mucho de la posibilidad de recibir a los aficionados chalacos. A continuación, vamos con los pormenores del duelo.

En cuanto a cómo llegan los equipos a este partido, Alianza Lima perdió 2-1 frente a Alianza Universidad de Huánuco jugando en condición de visita, luego venció 2-1 a Atlético Grau de Piura de local, cayó 2-1 ante Cienciano del Cusco en el Estadio Garcilaso de la Vega y derrotó 4-0 a Comerciantes Unidos en Matute. Es así que los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan un triunfo a como de lugar.

Hablando de Sport Boys, el equipo liderado técnicamente por Juan Carlos Cabanillas vencieron 2-1 a Sport Huancayo jugando en el Callao, ganaron 2-3 a Alianza Universidad de Huánuco en condición de visita, igualaron 1-1 frente a Atlético Grau de Piura de local y empataron 2-2 ante Cienciano del Cusco jugando en la ciudad imperial.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima recibe a Sport Boys el próximo jueves 16 de octubre a las 20:00 hora local y el duelo está programado para disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el distrito de La Victoria. Además, tendrá como juez principal a Joel Alarcón.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

20:00 | Perú, Colombia y Ecuador

19:00 | México

21:00 | Venezuela

22:00 | Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil

3:00 | España (día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

L1 MAX

L1 Play

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs. Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima | Ángelo Campos; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

Sport Boys | Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Leonel Solís, Cristian Carbajal; Carlos López, Oslimg Mora, Nicolás Da Campo, Jostin Alarcón y Luis Urruti. DT: Juan Carlos Cabanillas.

