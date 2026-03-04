Miguel Trauco está a un paso de definir su futuro y el destino sorprende a más de uno. El lateral izquierdo de 33 años, que recientemente dejó Alianza Lima, se encuentra a una reunión clave de cerrar su fichaje por un campeón de la Liga 1 de Perú.

Las conversaciones entre la directiva de Sport Boys y el entorno de Miguel Trauco han avanzado de forma significativa. De hecho, fuentes cercanas a la negociación señalan que ambas partes están muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo, lo que colocaría al lateral izquierdo nuevamente en la vitrina de la Liga 1.

Sin embargo, no todo está resuelto. La situación judicial que rodea al lateral se ha convertido en el principal obstáculo dentro de la operación y genera cautela en la interna del club chalaco.

Uno de los puntos que más preocupa es el impacto comercial. En Sport Boys temen que algunas marcas o patrocinadores puedan tomar distancia si el caso del futbolista escala, por lo que el tema se analiza con lupa antes de estampar la firma.

Miguel Trauco cerca de firmar por Sport Boys

Pese a ese ruido externo, el interés deportivo entre Sport Boys y Miguel Trauco se mantiene firme. En el Callao consideran que la experiencia internacional de Trauco puede darle un salto de calidad inmediato al equipo en un momento clave del campeonato.

Por ahora, todo se define en la mesa de negociaciones. Si logran destrabar los aspectos extradeportivos, el anuncio podría darse en cualquier momento y marcar uno de los movimientos más comentados del mercado peruano.

Miguel Trauco en su paso por la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Miguel Trauco?

Miguel Trauco tiene 33 años pues nació el 25 de agosto. Hay que mencionar que en la actual temporada 2026 no tiene club, pero ha pasado por grandes equipos como Alianza Lima, Flamengo, Universitario entre los más importantes.

¿Cuánto vale actualmente Miguel Trauco?

Miguel Trauco a sus 33 años vale actualmente 500 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización fue de 2 millones de euros en el 2017 cuando tenía 25 años y jugaba en Flamengo.

Datos claves

Miguel Trauco, lateral de 33 años, negocia su fichaje con el club Sport Boys.

El acuerdo definitivo depende de resolver la situación judicial que enfrenta el futbolista peruano.

La directiva analiza el impacto de patrocinadores antes de concretar la firma del contrato.

