Adrián Alcócer dejó su puesto como administrador de Sport Boys del Callao. Se venía comentando desde hace varios días sobre la chance de que deje la administración del club. Finalmente, el anuncio se realizó este lunes 8 de setiembre y ahora la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) deberá elegir a su sucesor.

“El señor Adrián Alcócer ha presentado su renuncia formal al cargo de Administrador Provisional del Club Sport Boys Association por motivos de fuerza mayor“, informó la institución en un comunicado oficial, difundido en sus redes sociales.

Según varias informaciones, la decisión de Alcócer estaría relacionada con una situación familiar, según deslizó Edward Alva. Más allá de eso, se trata de otra mala noticia para el conjunto rosado, que no atraviesa una buena situación deportiva.

Por lo pronto, la SUNAT ahora deberá iniciar el proceso de elección. Se estima que en menos de 30 días se conocerá al nuevo administrador de Sport Boys, según informó el periodista Gustavo Peralta.

Sport Boys, en una delicada situación deportiva

Tal como han afirmado algunos periodistas y también hinchas del Boys, Adrián Alcócer logró ordenar las finanzas y la situación institucional del club. No obstante, la gran deuda está en lo deportivo y esto tiene que ver con la actualidad.

Sport Boys es un club histórico del club con seis títulos nacionales (1935, 1937, 1942, 1951, 1958 y 1984), más algunas copas locales y campeonatos de torneos cortos. Sin embargo, ahora coquetea con el descenso de Liga 1.

En el Torneo Apertura terminó con 20 puntos en el decimotercer lugar, pero en el Clausura la situación es peor. Apenas ganó un partido en siete fechas y está decimoséptimo de 18 equipos (Binacional ya fue bajado). En la tabla de posiciones acumulada, marcha decimocuarto con 24 puntos totales, pero está sólo cinco por encima de Ayacucho FC (estaría en descenso, a la espera de lo que ocurra con Binacional, en definitiva).

Recientemente, despidió del cargo de entrenador a Arturo Reyes debido a los malos resultados en el arranque del Clausura. Tras un interinato de Guillermo Vázquez, asumió Juan Carlos Cabanillas.

¿Quién puede reemplazar a Adrián Alcócer en Sport Boys?

Si bien todavía deben conocerse los postulantes para la administración de Sport Boys, hay un firme candidato. Johan Vásquez podría ser un favorito para tomar el cargo, tal como ocurrió en 2016 hasta su salida en 2021. Renzo Ratto, quien ya supo ser administrador de Alianza Lima, también corre con chances.