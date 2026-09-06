Juan Pablo II College vs Alianza Lima EN VIVO: a qué hora y dónde ver por TV y streaming online

Alianza Lima visita a Juan Pablo II este domingo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Revisa horarios y las señales de transmisión de partido.

Alianza Lima visita a ADC Juan Pablo II College hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, por el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro inicia a las 15:00 horas de Perú con el arbitraje de Joel Alarcón y Rudy Méndez en el VAR.

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Juan Pablo II afronta este cruce en su regreso a casa, a Chongoyape. Pablo Míguez señaló que el equipo hizo una buena preparación y que, partido a partido, viene asimilando la idea de Jorge Araujo. Viene de ganarle 4-3 a Los Chankas para ubicarse en el noveno puesto con 11 puntos.

Por su parte, Alianza Lima llega con la necesidad de reaccionar luego de perder el invicto ante Deportivo Garcilaso en Matute. Pablo Guede consideró que su equipo hizo méritos para ganar ese encuentro, aunque destacó la actuación del arquero rival. Los Blanquiazules han perdido terreno en la tabla de posiciones de Torneo Clausura, ya que marcha octavos con 12 unidades.

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¿Dónde ver EN VIVO ADC Juan Pablo II vs Alianza Lima?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

¿A qué hora se juega ADC Juan Pablo II vs Alianza Lima?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

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