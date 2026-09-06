El gol de Eryc Castillo para anotar el empate de Alianza Lima ante Juan Pablo II en Chongoyape

Eryc Castillo puso el empate momentáneo en la ciudad de Chongoyape tras una estupenda jugada individual antes de que termine el primer tiempo.

Juan Pablo II y Alianza Lima se enfrentan en la ciudad de Chongoyape en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Cuando los locales pegaron primero en el resultado gracias a un gol de Matías Almirón, apareció la enorme figura de Eryc Castillo para darle la igualdad a la visita ante de que finalice el primer tiempo y así darle otorgarle un aire distinto al equipo victoriano.

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En un intenso calor y con el marcador abajo, fue Eryc Castillo quien tomó el balón y armó una estupenda jugada individual en área de Juan Pablo II para encontrar el empate parcial. Tras un engancha y un zurdazo letal, a los 43′ se dio el gol del delantero que sigue rompiéndola en esta temporada 2026 y que ahora sin duda alguna buscará el triunfo en los próximos minutos del partido.

Eso sí, es importante mencionar que Alianza Lima no venía haciendo su mejor partido ya que hasta el gol de Eryc Castillo no había sido capaz de generar una acción de peligro sobre el arco defendido por Matías Vega. La acción del extremo ecuatoriano fue la primera clara que armaron y así es cómo se fue la etapa inicial cuando en su momento fue Juan Pablo II quien pudo aumentar su ventaja.

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Las alineaciones titulares de Juan Pablo II y Alianza Lima

En la previa de hoy en la ciudad de Chongoyape, ambos equipos pusieron lo mejor de su plantilla en las alineaciones titulares. Jorge Araujo, entrenador de Juan Pablo II, mandó a la cancha el siguiente once: Matías Vega; Fabio Agurto, Pablo Míguez, Matías Almirón, Paolo Reyna; Álvaro Rojas, Christian Flores, Nilton Ramírez, Erinson Ramírez; Janio Pósito y Juan Pablo Goicochea.

Por otro lado, Pablo Guede sorprendió con algunas modificaciones en defensa y ofensiva para alinear de la siguiente forma en su complicada visita al caluroso norte peruano que por ahora está igualada 1-1: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Nicolás Díaz, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Eryc Castillo y Federico Girotti.

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Juan Pablo II College recibe a Alianza Lima por la fecha 8 de la #Liga1TeApuesto Clausura. ⚽️



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