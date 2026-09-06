Pablo Guede analizó la igualdad en Chongoyape y dejó un mensaje para el clásico ante Universitario

Pablo Guede habló en conferencia de prensa y aseguró que Alianza Lima mereció vencer a Juan Pablo II. Además, se animó a dar un parecer sobre la lucha por el título ahora que se viene el clásico frente a la 'U'.

Al ver que Alianza Lima no pudo conseguir el triunfo en su visita a la ciudad de Chongoyape, todo parece indicar que la tranquilidad y la calma forman parte de las sensaciones más sinceras de Pablo Guede. El entrenador habló en conferencia de prensa y aseguró que merecieron ganar los tres puntos el día de hoy y la vez fue muy contundente en un mensaje hacia el clásico y eterno rival.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Así es. Pablo Guede aseguró que Alianza Lima hizo los méritos para lograr la victoria frente a Juan Pablo II, mientras que el equipo local tan solo llegó en una oportunidad para hacerles daño. Es más, evidenció mucha paciencia de cara a los próximos partidos que se les vienen en este Torneo Clausura 2026 y dentro de ellos se encuentra el que sostendrán pronto ante Universitario de Deportes.

“Por cómo se dieron las cosas en el partido, pienso que merecimos ganar. Lo buscamos hasta el último minuto, pero estamos en ese momento en el fútbol en donde te llegan una y te convierten. En cambio, nosotros llegamos varias, pero nos está costando anotar. Este grupo no va a abandonar porque tiene la fe y la convicción de lo que quiere conseguir, de los objetivos que todos nos hemos trazado”; enfatizó Pablo Guede en conferencia de prensa en Chongoyape.

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En cuanto al mensaje de cara al clásico frente a Universitario de Deportes en Matute, el estratega de Alianza Lima puso paños fríos a la presunta situación definitoria planteada por los medios locales. “Falta mucho. Yo estoy confiado y tranquilo porque aún restan muchas visitas, salidas, y no duden de que este grupo va a seguir peleándola hasta el final. Este equipo no se va a entregar“.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario al clásico por el Torneo Clausura 2026?

En el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán el próximo sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. En una nueva edición del clásico del fútbol peruano, lo más curioso es que ambos equipos llegan luego de empatar en sus respectivos encuentros, así que el triunfo será realmente imperativo.

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Alianza Lima llegará luego de empatar 1-1 ante Juan Pablo II en Chongoyape y perder 1-0 frente a Deportivo Garcilaso en Matute, así que no la pasan tan bien que digamos en puntaje. Por otro lado, Universitario de Deportes igualó 2-2 contra Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental y la semana pasada derrotó 4-2 a UTC en Cajamarca. Dicho esto, nos espera un partidazo.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Pablo Guede afirmó que Alianza Lima mereció la victoria ante Juan Pablo II .

afirmó que mereció la victoria ante . 12 de septiembre a las 20:00, Alianza Lim a enfrentará a Universitario en Matute .

a las 20:00, a enfrentará a en . 1-1 fue el empate final del partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II en Chongoyape.