Con Lionel Messi y sin Cristiano Ronaldo: los 30 nominados al Balón de Oro 2026

Hoy se conocieron a todos los nominados oficiales al Balón de Oro 2026. Los nombres de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo generan tendencia, así que en la siguiente nota entérate de los detalles pertinentes.

Llegó uno de los días más esperados del año. Acaba de conocerse de manera oficial quiénes son los 30 futbolistas candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 y existen diversas sorpresas. Dentro de la nómina nos enteramos que Lionel Messi tendrá la posibilidad de ganar su noveno premio luego de dos años de ausencia en el lista y que Cristiano Ronaldo brilla por su ausencia dentro de los elegidos.

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Fuente: Balón de Oro.

Tengamos en cuenta que la elección del Balón de Oro 2026 se realizará el próximo 26 de octubre en The London Palladium de Inglaterra, evento que por cierto tendrá un cambio de recinto por primera vez en setenta años de historia ya que se espera rendir un homenaje a Sir Stanley Matthews, el primer ganador del premio en 1956. Dicho esto, tenemos en la lista a seis españoles, el regreso triunfal de Lionel Messi y la ausencia de Cristiano Ronaldo junto a otros cracks.

La lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026

Harry Kane

Vinicius Jr.

Fabián Ruiz

Vitinha

Ferran Torres

William Saliba

Dayot Upamecano

Bruno Fernandes

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Luis Diaz

Lamine Yamal

Erling Haaland

Gabriel Magalhães

Achraf Hakimi

Khvicha Kvaratskhelia

Lionel Messi

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

William Pacho

Julián Quiñones

Rodrigo Hernández

Declan Rice

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Fuente: Balón de Oro.

Además de Cristiano Ronaldo, las ausencias en los nominados al Balón de Oro 2026

Si bien la ausencia de Cristiano Ronaldo es una de los llamativas y resonantes dentro de los 30 jugadores nominados al Balón de Oro 2026, hay otros nombres muy importantes que también se quedaron fuera de la elección. Por ejemplo, Pedri y Raphinha de FC Barcelona no integran dicho listado, a pesar de ser tremendos cracks campeones de LaLiga y de la Supercopa de España.

Otras figuras que tampoco se encuentran citadas para el Balón de Oro 2026 son Desiré Doué y Bradley Barcola, quienes fueron claves en el bicampeonato de la Champions League con camiseta de PSG. Es así que varios jugadores importantes no están en la nómina y en esta edición es importante señalar que lo hecho durante el Mundial 2026 tendrá mucho que ver en la decisión final del ganador.

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🚨 ¡GRANDES AUSENCIAS EN EL BALÓN DE ORO! ❌🌕



Pedri, Raphinha, Désiré Doué y Julián Álvarez quedaron fuera de los 30 nominados al Balón de Oro 2026.😳 pic.twitter.com/GzoQLdUdVg — CRACKS (@cracks_oficial) September 8, 2026

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026?

El proceso del Balón de Oro 2026 comienza con una lista inicial de 30 nominados seleccionados por la redacción de la revista France Football y L’Équipe. Para esta edición, la evaluación de los jugadores no se basa en el año calendario, sino exclusivamente en su rendimiento a lo largo de la temporada europea, comprendida entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

La elección del ganador recae en un jurado internacional compuesto por 100 periodistas deportivos, cada uno en representación de los 100 primeros países del ranking FIFA. Cada elector debe elegir a diez futbolistas de la lista de nominados y asignarles un puntaje descendente (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto), resultando ganador el jugador que logre acumular la mayor cantidad de puntos en el conteo final para el momento del desenlace.

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Al momento de emitir sus votos, los periodistas deben basarse en tres criterios fundamentales dispuestos en estricto orden de importancia. El primer parámetro es el rendimiento individual y el impacto decisivo del jugador en el campo; el segundo es el éxito colectivo, valorando los títulos y logros alcanzados con sus respectivos clubes y selecciones; y el tercero evalúa la imagen pública, el comportamiento y el sentido del ‘Fair Play‘ sobre el terreno de juego.

DATOS CLAVES