Comienza el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 y se conoció cuándo Universitario devolverá la visita a Alianza para jugar el clásico peruano.

El partido más esperado del fútbol peruano ya tendría fecha definida. Todo apunta a que el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará el próximo sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, en un encuentro correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

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La programación preliminar contempla que el compromiso se juegue desde las 8:00 PM y tenga a Alianza Lima como local. De confirmarse oficialmente, el recinto victoriano volverá a albergar uno de los eventos deportivos más importantes del país, con ambos equipos llamados a pelear por el título nacional.

El clásico llega además en un contexto especial. Alianza Lima buscará revancha tras lo ocurrido en el Torneo Apertura, cuando cayó en el estadio Monumental frente a su eterno rival en un partido muy disputado que terminó definiéndose por detalles.

Aquella victoria crema fue una de las más celebradas por la hinchada de Ate durante el primer semestre, ya que le permitió imponerse en el duelo más importante de la temporada y le dio algo de vida al proyecto de Javier Rabanal, que al final fue cortado.

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⚽ ¡ATENCIÓN! El 12 de septiembre es la posible fecha del clásico peruano en el Torneo Clausura



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Universitario ganó el clásico de ida en el Monumental

El enfrentamiento correspondiente al Torneo Apertura terminó con triunfo de Universitario de Deportes por 1-0 gracias a un gol de Martín Pérez Guedes, quien marcó la diferencia en el estadio Monumental en uno de los últimos grandes momentos del volante antes de anunciar su salida del fútbol profesional.

Ahora el escenario será completamente distinto. Alianza Lima intentará aprovechar su condición de local para igualar la historia de la temporada, mientras que Universitario de Deportes buscará repetir la victoria conseguida en la primera rueda. Con ambos clubes llamados a ser protagonistas del Torneo Clausura, el clásico del 12 de septiembre podría tener una influencia decisiva en la pelea por el campeonato nacional.

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Eryc Castillo y Jairo Concha en el Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026?

El Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú empieza el viernes 17 de julio del 2026.

¿Qué partidos se jugarán en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026?

La fecha 1 del Torneo Clausura 2026 se jugará desde el viernes 17 de julio y se jugarán los siguientes partidos:

FC Cajamarca vs. Juan Pablo II

Cusco FC vs. Alianza Atlético

Cienciano vs. FBC Melgar

Atlético Grau vs. UTC

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

ADT vs. Universitario

Los Chankas vs. Sport Boys

CD Moquegua vs. Comerciantes Unidos

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Datos claves

El clásico Alianza Lima vs. Universitario se jugaría el sábado 12 de septiembre de 2026.

El partido se disputará en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 9 del Clausura.

Universitario de Deportes ganó 1-0 el clásico del Apertura con gol de Pérez Guedes.