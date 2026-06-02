Universitario busca refuerzos con urgencia y más en el mediocampo. En ese sentido, Piero Quispe está cada vez más cerca de Ate.

Piero Quispe se ha convertido en uno de los nombres más buscados del mercado de pases de cara al Torneo Clausura 2026. Luego de finalizar su préstamo en Sydney FC, el volante peruano debe regresar a Pumas UNAM, aunque todo apunta a que su futuro estará lejos del conjunto felino.

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Desde México ya se conoce que el mediocampista no forma parte de los planes deportivos de Pumas para la próxima temporada, por lo que la institución busca encontrarle un nuevo destino. Esta situación abrió una gran oportunidad para Universitario de Deportes, que rápidamente inició contactos para intentar concretar el regreso de uno de los jugadores más queridos por la hinchada crema.

La dirigencia merengue ya presentó una propuesta formal y las conversaciones avanzan de manera positiva. En Ate consideran que Piero Quispe puede convertirse en el líder futbolístico que necesita el equipo de Héctor Cúper para levantar el nivel mostrado durante el cierre del Torneo Apertura y la eliminación de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el regreso del volante está lejos de ser sencillo. El buen cartel que conserva en el extranjero ha provocado que varios clubes también se interesen en su contratación para la segunda mitad de la temporada y pelearán con Universitario por tenerlo.

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Piero Quispe vuelve a Pumas tras su préstamo en Sydney y Universitario lo mira de cerca. (Foto: Getty Images)

Universitario compite con tres clubes por Piero Quispe

Además de la propuesta de Universitario de Deportes, el mediocampista peruano también maneja ofertas e intereses concretos de Atlante FC, Huracán y San Jose Earthquakes.

Cada una de estas alternativas representa una oportunidad distinta para el exjugador crema. Mientras Atlante le permitiría mantenerse en el fútbol mexicano, Huracán le abriría las puertas de la competitiva liga argentina y San Jose Earthquakes le ofrecería la posibilidad de llegar a la MLS. Aun así, en Universitario mantienen el optimismo y confían en que el vínculo emocional entre Piero Quispe y el club pueda inclinar la balanza a su favor durante las próximas semanas.

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¿Hasta cuándo Piero Quispe tiene contrato con Pumas?

Piero Quispe tiene contrato vigente con Pumas hasta diciembre del 2026.

¿Cuánto vale actualmente Piero Quispe?

Piero Quispe vale 1,80 millones de euros a sus actuales 24 años, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Piero Quispe finalizó su préstamo en el Sydney FC y debe regresar a Pumas UNAM.

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Universitario de Deportes presentó una propuesta formal para lograr el regreso del volante peruano.