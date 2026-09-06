Las posibles alineaciones de Juan Pablo II College vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Juan Pablo II College y Alianza Lima está programado este domingo 6 de septiembre, desde las 15:00 horas de Perú, en un partido clave para ambos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El cuadro de Jorge Araujo y el equipo de Pablo Guede deben ganar para escalar posiciones en la tabla.
Juan Pablo II llega a este encuentro después de su triunfo 4-3 ante Los Chankas, un resultado que le dio aire en su pelea por alejarse de la zona de descenso de la tabla acumulada. El equipo local apunta a sostener buena parte de la base que le funcionó en su presentación anterior.
Alianza Lima, por su parte, viene de caer 0-1 frente a Deportivo Garcilaso y necesita volver a sumar para no perder terreno en la pelea por el Clausura. Ahí aparece la principal novedad de la previa: el ataque íntimo se reorganiza y presenta una variante fuerte con respecto al último partido.
Alineaciones disponibles para Juan Pablo II College vs. Alianza Lima
JUAN PABLO II COLLEGE
- Matías Alejandro Vega
- Fabio Agurto
- Pablo Míguez
- Matías Almirón
- Paolo Reyna
- Christian Flores
- Nilton Ramírez
- Jack Durán
- Álvaro Rojas
- Janio Pósito
- Juan Pablo Goicochea
- DT: Jorge Araujo
Pronósticos Juan Pablo II vs Alianza Lima: los Íntimos buscan cortar la racha rival y reencontrarse con la victoria
ALIANZA LIMA
- Alejandro Duarte
- Luis Advíncula
- Renzo Garcés
- Mateo Antoni
- Marco Huamán
- Esteban Pavez
- Jairo Vélez
- Jesús Castillo
- Fernando Gaibor
- Eryc Castillo
- Federico Girotti
- DT: Pablo Guede