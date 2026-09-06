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Liga 1

Las posibles alineaciones de Juan Pablo II College vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Jorge Araujo y Pablo Guede definen las alineaciones para este partido entre Juan Pablo II College y Alianza Lima. Conoce los titulares.

Juan Pablo II College y Alianza Lima se ven las caras en Chongoyape.
© Liga 1 Te Apuesto (edit)Juan Pablo II College y Alianza Lima se ven las caras en Chongoyape.

Juan Pablo II College y Alianza Lima está programado este domingo 6 de septiembre, desde las 15:00 horas de Perú, en un partido clave para ambos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El cuadro de Jorge Araujo y el equipo de Pablo Guede deben ganar para escalar posiciones en la tabla.

Juan Pablo II llega a este encuentro después de su triunfo 4-3 ante Los Chankas, un resultado que le dio aire en su pelea por alejarse de la zona de descenso de la tabla acumulada. El equipo local apunta a sostener buena parte de la base que le funcionó en su presentación anterior.

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Alianza Lima, por su parte, viene de caer 0-1 frente a Deportivo Garcilaso y necesita volver a sumar para no perder terreno en la pelea por el Clausura. Ahí aparece la principal novedad de la previa: el ataque íntimo se reorganiza y presenta una variante fuerte con respecto al último partido.

Alineaciones disponibles para Juan Pablo II College vs. Alianza Lima

JUAN PABLO II COLLEGE

  • Matías Alejandro Vega
  • Fabio Agurto
  • Pablo Míguez
  • Matías Almirón
  • Paolo Reyna
  • Christian Flores
  • Nilton Ramírez
  • Jack Durán
  • Álvaro Rojas
  • Janio Pósito
  • Juan Pablo Goicochea
  • DT: Jorge Araujo
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ALIANZA LIMA

  • Alejandro Duarte
  • Luis Advíncula
  • Renzo Garcés
  • Mateo Antoni
  • Marco Huamán
  • Esteban Pavez
  • Jairo Vélez
  • Jesús Castillo
  • Fernando Gaibor
  • Eryc Castillo
  • Federico Girotti
  • DT: Pablo Guede
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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