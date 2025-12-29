Tras recibir una oferta de Sport Boys, la respuesta de Fernando Pacheco: “Ahora depende de…”

El mercado de fichajes nacional se encuentra abierto y los equipos van buscando armarse de la mejor manera. En este caso, el cuadro de Sport Boys está intentando poder tener un equipo potente, por esa razón están intentando convencer a Fernando Pacheco para que firme con ellos. Pero ya tuvieron la primera respuesta del extremo nacional.

Publicidad

Publicidad

Según lo que ha podido dar a conocer el periodista Carlos Hernández, el cuadro ‘Rosado’ ya ha tenido comunicación con el extremo, este manifestó que necesita tiempo para tomar una decisión final. De esta forma, se ha conocido que la fecha límite para poder dar una respuesta es máximo el día miércoles 31 de diciembre.

Fernando Pacheco y su respuesta (Foto: X).

Así que en este caso, pronto debería poder saberse que es lo que pasará con el futuro del exSporting Cristal. El cual probablemente tenga varias ofertas por analizar, por ese motivo no ha llegado a tomar una decisión definitiva. No obstante, Cienciano es otro de los cuadros que está buscando su contratación para el siguiente año.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo le fue a Fernando Pacheco este 2025?

Este año Fernando Pacheco gozó de pocas oportunidades como titular, la mayor cantidad de minutos los logró acumular desde el banco de suplente. Siendo un jugador que estuvo en varios puestos, no tuvo uno determinado. Algunas veces lo hizo como delantero, otras como extremo por izquierda o derecho, incluso hasta como interior en algún juego.

Fernando Pacheco celebrando su gol ante Binacional (Foto: Liga 1).

ver también ¡Histórico! Martín Távara brilla a nivel mundial y deja atrás a Lionel Messi en destacado ranking

Sobre sus números, tiene un total de 27 partidos disputados a lo largo de la temporada 2025, tan solo hizo un gol y fue ante Comerciantes Unidos, en asistencias logró 4 y todo esto en 1279 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

Números no muy llamativos, pero teniendo en cuenta la postura que tuvieron con él en el equipos rimenses. Se espera que en su siguiente equipo pueda llegar a tener más minutos. Lo cual lo ayude a encontrar su mejor forma, pues con los ‘celestes’ nunca llegó a ser un jugador que pueda mantener su nivel, lo que no le permitió ser un titular indiscutible a lo largo de los años.

Datos Claves