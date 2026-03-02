¿Va por los puntos? UTC elevó queja ante CONAR tras caer frente a Alianza Lima: “Solicitamos y exigimos…”

Una de las jugadas más discutidas del duelo entre Alianza Lima y UTC fue el córner que se sancionó a favor del conjunto ‘íntimo’ y que terminó en el 1-0. La decisión generó incomodidad en el elenco cajamarquino, que decidió presentar un reclamo formal ante la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) para solicitar los audios y videos del VAR correspondientes a esa acción.

UTC presentó queja formal y le hace exigencia a la CONAR

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, UTC señaló que el árbitro Micke Palomino inicialmente sancionó saque de meta tras el disparo desviado de Federico Girotti.

No obstante, segundos después modificó su decisión y concedió tiro de esquina. De esa acción nació el gol del triunfo de Alianza Lima, que llegó mediante un cabezazo de Renzo Garcés.

Frente a lo ocurrido, en el ‘Gavilán del Norte’ consideran que el VAR habría influido en la determinación final, pese a que —según señalan— el reglamento no contempla su intervención en ese tipo de acciones. Por ello, solicitaron públicamente la difusión de los audios y videos del videoarbitraje para esclarecer completamente lo sucedido.

“Expresar formalmente nuestra profunda preocupación y molestia por el grave error arbitral ocurrido en el partido UTC vs. Alianza Lima, por considerar que la decisión adoptada influyó directamente en el resultado. Solicitamos y exigimos la exhibición y entrega de los audios y videos completos del VAR correspondientes a la acción descrita. Que se informe formalmente si existió comunicación o intervención del equipo VAR en la modificación de la decisión arbitral. Que el responsable del VAR emita una explicación técnica detallada sobre el sustento reglamentario que motivó dicha intervención, de haber existido”, se puede leer en el comunicador.

¿Pedirán los puntos?

En caso se confirme que el VAR tuvo participación en una jugada en la que, según su postura, no debía intervenir, UTC exige que el responsable brinde explicaciones públicas con el reglamento en la mano sobre los motivos de su actuación.

Asimismo, solicita que se adopten las medidas correspondientes para así, evitar que situaciones similares se repitan en la Liga 1 2026.

