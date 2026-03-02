Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de jugar en Perú: revelan estadio donde jugará amistoso con Al Nassr

A pesar de sus 41 años de edad, Cristiano Ronaldo viene demostrando un gran nivel en el fútbol de Arabia Saudita. El portugués es una mega estrella a nivel mundial, por esa razón están viendo en Perú de poder traerlo para que juegue un amistoso. Todavía hay detalles por manejarse, pero lo que si se ha podido conocer es el estadio en el que jugará.

En el programa de ‘Hablemos de Max’, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer más sobre los próximos amistosos de nivel que tendría el Perú. En este caso, André Prada, CEO de Sound Music Entertainment, estaría finalizando dos importantes gestiones. Por un lado está Al Nassr con ‘CR7’ y por otro lado, el FC Barcelona de Lamine Yamal.

Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. (Foto: Al Nassr).

“André Prada subió una historia en su WhatsApp que me llamó la atención, y tenía que ver con CR7. Nos había contado sobre esa posibilidad, y ahora me dijo que está bastante avanzado“, comenzó diciendo el hombre de prensa en el mencionado programa.

“Hay una gira que va a hacer el Al-Nassr por Perú, Venezuela y El Salvador; es el plan inicial. La fecha sería entre agosto y septiembre, pero es algo que lo van a definir en unas semanas. La situación avanza y le han dicho que es bastante posible que se haga”, añadió.

Por último, menciona el estadio que albergaría este encuentro: “Él me dice que cree que se va a dar porque están bien avanzados, ellos tienen intención de venir y yo estoy poniendo mucho para que se haga. Incluso, preliminarmente, me contaba que sería en el Estadio Monumental por un tema de taquilla“.

¿Se dará el amistoso contra el FC Barcelona en Perú?

Otra de las dudas que existe es la posibilidad del amistoso frente al FC Barcelona. Duelo que también se está trabajando para que se pueda llegar a dar en el país, encuentro que traería al cuadro ‘Culé’ a enfrentar a un equipo peruano que todavía se desconoce de cual sería. Incluso si es que podría llegar a ser la misma Selección Peruana.

Jugadores del FC Barcelona celebrando (Foto: Getty).

Lo cierto es que hay grandes posibilidad que se pueda dar: “La próxima semana Andre Prada está viajando a España para definir el partido de Barcelona en Lima, que asegura es un hecho y está totalmente definido“, explicó Peralta.

¿Qué equipos peruanos enfrentarán al Al Nassr y FC Barcelona?

Una de las grandes dudas que se tiene con respecto a estos encuentros amistosos, son los equipos que enfrentarán a estos cuadros internacionales. No hay nada dicho sobre los clubes que podrían ser parte de estos amistosos, así como también si es que por ahí podría ser tomado en cuenta el equipo patrio.

Si se habla del Monumental, pues Universitario de Deportes correría con la gran posibilidad de ser el elegido. Mientras tanto, la Selección Peruana sería la otra opción. Dejando a Alianza Lima fuera de la ecuación, a menos que se elija el Estadio Nacional como una de las sedes para uno de los choques.

