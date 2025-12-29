¡Histórico! Martín Távara brilla a nivel mundial y deja atrás a Lionel Messi en destacado ranking

Sporting Cristal no alcanzó las metas colectivas esperadas para cerrar el 2025. El cuadro ‘celeste’ aún mantiene una asignatura pendiente con su hinchada y, por ello, trabaja intensamente en fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada.

Más allá de la frustración de los hinchas, Martín Távara ha recibido un destacado reconocimiento en un prestigioso ranking latinoamericano, logrando superar nada menos que a Lionel Messi.

Martín Távara dejó atrás a Lionel Messi en ranking

De acuerdo con el portal ‘Sofascore’, Martín Távara se ha destacado como uno de los “especialistas” en tiros libres, sin contar los penales. El mediocampista de Sporting Cristal logró imponerse a nivel latinoamericano al convertir cinco goles de esta manera, superando a Lionel Messi de Inter Miami, quien sumó apenas tres tantos en la misma categoría durante el último año.

Sin duda alguna, es una buena noticia para el futbolista de 26 años, que recientemente renovó su contrato con la institución ‘rimense’ para toda la temporada 2026.

Távara termina el año de la mejor manera tanto en lo personal como en lo profesional, y ahora podrá disfrutar de sus vacaciones para regresar completamente renovado a la pretemporada en La Florida.

El gol que lo ubicó como el especialista en pelota parada

Antes de convertirse en el futbolista latinoamericano más destacado en tiros libres, Martín Távara compartía la cima con Áñez, Hernández y Sanguinetti. No obstante, su gol ante Alianza Lima en Matute durante los ‘playoffs’ le permitió alcanzar cinco tantos de pelota parada y asumir el primer lugar en el prestigioso ranking.

