Alineaciones confirmadas Argentina vs Jordania: por qué no juega Messi, jugadores clave y estrategias

Argentina enfrenta a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Lionel Messi descansa para este encuentro. Conoce las alineaciones dispuestas por Lionel Scaloni y Jamal Sellami.

La Selección Argentina enfrenta a Jordania en el partido que le da cierre a la fase de grupos del Mundial 2026. Este sábado 27 de junio, el combinado campeón del mundo juega por la fecha 3 del Grupo J ante el combinado asiático. El entrenador Lionel Scaloni decidió darle descanso a Lionel Messi y no lo incluyó en la alineación titular.

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Se termina la fase de grupos para Argentina. Ya tiene su lugar asegurado en los 16avos de final debido a sus triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), todos con goles de Lionel Messi. Así, Scaloni se permite guardar a varias figuras pensando en la próxima ronda.

Jordania, por su parte, cierra su participación en su primera Copa del Mundo. El entrenador Jamal Sellami le da oportunidad a algunos futbolistas que no han visto minutos en este certamen. Intentará dar la sorpresa.

Alineaciones confirmadas para Argentina vs Jordania

ARGENTINA

Emiliano ‘Dibu’ Martínez

Giuliano Simeone

Nicolás Otamendi

Marcos Senesi

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Nico Paz

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

DT: Lionel Scaloni

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JORDANIA

Yazeed Abulaila

Abdallah Nasib

Yazan Al Arab

Husam Abu Dahab

Ehsan Haddad

Mohannad Abu Taha

Nizar Al Rashdan

Noor Al Rawabdeh

Odeh Fakhoury

Ali Olwan

Ali Azaizeh

DT: Jamal Sellami

¿Por qué no juega Lionel Messi hoy en Argentina vs Jordania?

Lionel Scaloni confirmó en la conferencia de prensa previa al partido entre Argentina y Jordania que Lionel Messi no juega desde el arranque y va al banco de suplentes. La decisión es meramente por una cuestión física.

Cabe recordar que el ’10’ argentino supo tener algunos inconvenientes físicos antes del comienzo de la Copa del Mundo. Por lo tanto, ahora, tras ya confirmarse la clasificación de la ‘Albiceleste’, el director técnico decide darle descanso.