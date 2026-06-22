Alineaciones confirmadas para Jordania vs Argelia: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

La Selección de Jordania se enfrenta a Argelia en un partido por la fecha dos del Mundial 2026. Conoce los detalles de las alineaciones.

Se viene un nuevo partido por el Mundial 2026, en este caso se enfrenta la Selección de Jordania ante Argelia en un partido por el Grupo J. Este duelo se llevará a cabo en el Estadio San Francisco Bay Area en Santa Clara. Juego que se disputará desde las 22:00 horas de Perú.

Publicidad

El cuadro de Argelia viene de malas después de caer goleados por 3-0 ante Argentina en un gran juego de Lionel Messi. Por su lado, el cuadro de Austria venció por 3-1 a Jordania en el otro juego por la fecha 1.

Selección Argelia: En busca de la profundidad perdida

El equipo dirigido por Vladimir Petković debutó con una derrota de 3-0 ante la campeona defensora, Argentina. A pesar del abultado marcador, los Zorros del Desierto mostraron personalidad: lograron dominar la posesión del balón con un 53% frente a la Albiceleste. Sin embargo, su gran problema fue la falta de profundidad y contundencia, logrando registrar apenas 3 tiros dentro del área penal rival.

Selección de Argelia (Foto: Getty).

Publicidad

Sistema de Juego: Petković utilizó un esquema 4-3-3 en el primer partido. Para este encuentro, el sistema seguramente se mantendrá, pero la presión recaerá en generar más volumen ofensivo. Se espera que Petković haga algunos ajustes posicionales para inyectar dinamismo, siendo Riyad Mahrez y Mohamed Amoura (quien ingresó de cambio en el primer partido) piezas clave que podrían aportar la chispa necesaria arriba.

Alineación de Argelia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Boudaoui, Maza, Bentaleb; Hadj Moussa, Gouiri, Chaïbi

Jordania: Coraje físico con grietas defensivas

Los dirigidos por Jamal Sellami están haciendo historia al disputar su primera Copa del Mundo. En su debut cayeron 3-1 ante Austria, pero dejaron una excelente impresión competitiva. A pesar de tener apenas un 33% de posesión, Jordania fue sumamente vertical, igualando a los europeos en cantidad de disparos (11), aunque con una calidad de oportunidad (xG) baja. Además, celebraron el primer gol de su historia mundialista gracias a Ali Olwan.

Publicidad

Selección de Jordania (Foto: Getty).

Sistema de Juego: Sellami apuesta por un bloque compacto y rocoso, diseñado para resistir y lastimar mediante transiciones veloces. Su gran talón de Aquiles, revelado en los minutos finales ante Austria, es la defensa a balón parado (concedieron un autogol en un córner que desmoronó el empate). Al no haber logrado mantener su portería a cero en sus últimos seis encuentros, el reto del entrenador será ajustar las marcas y evitar desconcentraciones.

Alineación de Jordania: Abulaila; Nasib, Abualnadi, Al-Arab; Habbad, Al-Rawabdech, Al-Rashdan, Abutaha; Al-Taamari, Olwan, Al-Fakhouri.

Publicidad

Datos Claves