Dónde ver EN VIVO Argentina vs Jordania en canales de TV y streaming online por el Mundial 2026

Argentina y Jordania terminan su participación en la fase de grupos. La 'Albiceleste' prueba futbolistas de cara a los 16avos de final, mientras que el combinado jordano se despide de la Copa del Mundo. Los detalles.

Argentina y Jordania cierran la fase de grupos del Mundial 2026. Se enfrentan este sábado 27 de junio por la fecha 3 del Grupo J en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La ‘Albiceleste’ ya aseguró el primer lugar, mientras que los jordanos se despiden de esta Copa del Mundo.

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La Selección Argentina ganó sus dos primeros partidos del Mundial 2026. Fue 3-0 ante Argelia y 2-0 ante Austria, todos con goles de Lionel Messi, máximo goleador con cinco anotaciones. Para este partido, Lionel Scaloni guardará varias piezas pensando en los dieciseisavos de final.

El combinado de Jordania, por su parte, no tiene unidades en el Grupo J. Es que perdió 3-1 ante Austria y 2-1 ante Argelia. Así, ya se quedó sin chances de clasificar a 16avos de final. Se despide de esta Copa del Mundo enfrentando a la última campeona y buscará dar la sorpresa.

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¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Jordania?

El partido entre Argentina y Jordania, que se juega en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro en cada país:

Perú: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Argentina: TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium (PARTIDO LOCAL)

TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium (PARTIDO LOCAL) Chile: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium

DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FOX, Telemundo, Peacock

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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¿A qué hora se juega Argentina vs Jordania?

Argentina vs Jordania, duelo correspondiente por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026, se juega este sábado 27 de junio en los siguientes horarios:

Perú: 21:00 horas

21:00 horas Argentina: 23:00 horas

23:00 horas Chile: 22:00 horas

22:00 horas México: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 21:00 horas

21:00 horas Ecuador: 21:00 horas

21:00 horas España: 04:00 (domingo 28)

04:00 (domingo 28) Estados Unidos: 22:00 (ET) / 21:00 (CT) / 19:00 (PT)

DATOS CLAVE

Argentina y Jordania juegan este 27 de junio en el AT&T Stadium.

juegan este 27 de junio en el AT&T Stadium. Lionel Messi marcó los cinco goles en los dos triunfos de Argentina.

marcó los cinco goles en los dos triunfos de Argentina. Jordania llega eliminada del Grupo J tras perder ante Austria y Argelia.