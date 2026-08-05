¿Más de $50 mil? Este será el salario de Vozinha en Colo Colo al año, mes, día y hora

Ahora que Vozinha fue presentado y ya entrena con Colo Colo, la información de su remuneración fue revelada. No será de $50 mil al mes como decían, hablamos de un monto menor y muy importante a la vez.

Vozinha fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Colo Colo y ya entrena junto a sus nuevos compañeros. Luego de distintos altercados en su llegada a la ciudad de Santiago y de algunos rumores que lo posicionaban fuera de la institución a pesar del acuerdo con la directiva, todo ello quedó de lado y ahora incluso se habla de algunos detalles respecto al salario que recibirá.

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Fuente: Getty Images.

Como bien sabemos, Vozinha y Colo Colo firmaron un contrato por 18 meses y en principio se pudo conocer que la remuneración económica llegaría a los 50 mil dólares mensuales, lo cual en pesos chilenos representaba alrededor de 47 millones. Esta información finalmente fue descartada por el periodista Luiz Carlos Largo y a continuación detallaremos lo que realmente cobrará.

Resulta que Vozinha gozará de un pago mensual que asciende a los 25 mil dólares, lo cual sería tres veces más de lo que el guardameta caboverdiano ganaba en la segunda división de Portugal. Ahora, este monto al año representa unos 300 mil dólares, al mes unos 25 mil dólares, al día unos 833.3 dólares y a la hora unos 34.7 dólares. Sin duda alguna, un gran contrato para el arquero.

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Vozinha garante contrato de US$ 25 mil por mês 🇨🇱



O goleiro de 40 anos, um dos grandes destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo, acertou com o Colo-Colo e terá um salário impressionante.



O arqueiro vai assinar por 18 meses e receber cerca de US$ 25 mil por mês, aproximadamente… pic.twitter.com/OJ7ddmM7dk — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 26, 2026

El mensaje de Vozinha tras ser presentado oficialmente en Colo Colo

Vozinha aterrizó en tierras chilenas el pasado 2 de agosto y generó un tremendo alboroto en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Con cientos de hinchas esperándolo, el arquero fue presentado al siguiente día en una conferencia de prensa y sorprendió con varias declaraciones que evidenciaron la alegría de llegar a un grande del fútbol sudamericano.

“Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Agradecer al presidente de Colo Colo por tener la posibilidad de jugar en un equipo competitivo. Estoy muy feliz de estar en Chile. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena era competitiva. Para mí, en el fútbol no hay presión. Presión es cuando estás enfermo, o cuando alguien de tu familia se enferma, o cuando no tienes algo para comer”; reflexionó Vozinha en conversación con los medios chilenos.

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🇨🇱 Vozinha en su presentación con Colo-Colo:



🗣️ "Para mí, en el fútbol no hay presión. Presión es estar enfermo o no tener qué comer"



Vía @mundodeportivo pic.twitter.com/n1THcuzJUV — TERADEPORTES (@Teradeportes) August 5, 2026

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