Ecuador vs Guatemala: a qué hora y dónde ver EN VIVO amistoso en canales de TV y streaming online

Consulta los horarios y canales de transmisión del amistoso entre ambos equipos, como parte de su preparación para el Mundial 2026.

Este domingo 7 de junio, las selecciones de Ecuador y Guatemala protagonizarán un atractivo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El compromiso será una nueva oportunidad para que el combinado ecuatoriano continúe ajustando detalles y evaluando variantes con miras a su participación en el Mundial 2026.

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¿A qué hora juega Ecuador vs Guatemala?

El encuentro está programado para las 15:00 horas de Perú. Revisa a continuación los horarios correspondientes para los distintos países de América.

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 horas

Bolivia, Venezuela: 16:00 horas

Chile, Paraguay: 17:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay: 17:00 horas

México (CDMX): 14:00 horas

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 14:00 horas

Panamá: 15:00 horas

República Dominicana: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami): 16:00 horas

Estados Unidos (Los Ángeles): 13:00 horas

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¿Dónde ver Ecuador vs Guatemala EN VIVO?

Los aficionados en Ecuador podrán ver el compromiso a través de la señal de Canal del Fútbol (ECDF), mientras que en Guatemala la transmisión estará disponible por TVGT Sports.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Ecuador afronta este compromiso en un gran momento, luego de obtener resultados positivos en sus últimos amistosos, entre ellos una victoria sobre Arabia Saudita y empates frente a Marruecos y Países Bajos. Por ello, aparece como favorito para imponerse en este encuentro.

Del otro lado, Guatemala busca cortar una serie de resultados poco favorables. Aunque no estará presente en el próximo Mundial, continúa trabajando en la consolidación de su plantel con la mirada puesta en futuros desafíos internacionales.

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DATOS CLAVES

El partido Ecuador vs Guatemala se jugará hoy domingo 7 de junio.

La transmisión en Ecuador estará a cargo del Canal del Fútbol (ECDF).

En Guatemala, el encuentro amistoso será transmitido en vivo por TVGT Sports.