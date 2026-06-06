Polémico árbitro mexicano fue elegido para dirigir el Perú vs España

La Selección Peruana se enfrenta a España en México y árbitro suspendido por agredir a un jugador. Todos los detalles del incidente.

La Selección Peruana tiene un reto bastante complicado frente a la Selección de España. Un rival que tiene un nivel mucho mayor será el próximo contrincante en México. Este juego será clave para ver en que nivel está el cuadro ‘Bicolor’, no obstante un polémico árbitro se encargará de dirigir las acciones.

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Se trata del mexicano Fernando Hernández Gómez, quien fue elegido como el juez principal para este encuentro amistoso. Sin embargo, sus antecedentes no los mejores y por eso ha generado una gran polémica. Más que todo después del último partido, en el que el árbitro no tuvo una gran performance.

Fernando Hernández Gómez (Foto: Getty).

Por otro lado, hay que precisar que el mexicano no estará solo en este compromiso. Los jueces de banda serán Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Enrique Isaac Bustos Díaz. Mientras tanto, el cuarto hombre será Jorge Abraham Camacho Peregrina. En este partido no se utilizará el VAR.

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La gran polémica del árbitro del Perú vs. España

En este caso Fernando Hernández tuvo un terrible comportamiento ante el futbolista Lucas Romero, al cual terminó agrediendo. Esto ocurrió en el choque entre León y América por el Torneo Clausura del año 2023 en México.

Fueron 12 fechas las que el árbitro terminó suspendido por darle un golpe con la rodilla al mediocampista de origen argentino que se encontraba en León.

“El señor Fernando Hernández Gómez, árbitro central del partido, es sancionado con 12 partidos de suspensión por incurrir en una conducta violenta en contra de un jugador”, fue lo que decidió la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.

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Así fue el rodillazo del árbitro mexicano:

Ojo que el golpea jugadores. Cuiden a sus jugadores pic.twitter.com/T43LcWFK1l — JP (@Juampachabal03) June 6, 2026

Sin duda este incidente deja un antecedente importante que podría ser tomado en cuenta para el próximo partido. Esto debido a que el equipo patrio va a ser visto como el cuadro inferior ante una España que es el gran favorito para poder llevarse el partido.

¿Cuándo juega Perú vs España?

La Selección Peruana se enfrentará a España en un partido de preparación para el Mundial 2026 este lunes 8 de junio del 2026. El estadio que se usará será el Cauhthémoc de Puebla. El horario del juego será a las 21:00 horas de Perú y 04:00 horas de España.

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