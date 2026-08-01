Con Piero Quispe: las 4 ausencias de Universitario para visitar a Cienciano en el Cusco

Héctor Cúper no podrá contar con varios futbolistas muy importantes en la visita de la 'U' a Cienciano. Veamos las razones de la situación y cómo quedaría armado el plantel merengue.

Cienciano y Universitario de Deportes disputarán el partido más resonante de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en la ciudad de Cusco recibirá a dos equipos que pretenden el triunfo, aunque en este caso existe una mala noticia para los merengues ya que no podrán contar con cuatro jugadores importantes dentro de las planificaciones de Héctor Cúper.

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Uno de los más relevantes es sin duda alguna Piero Quispe, aunque a la vez se preveía esta situación ya que el volante recién fue anunciado esta semana como nuevo fichaje y viene poniéndose a punto en las sesiones de entrenamiento. Hay otros tres jugadores que ni siquiera viajaron a Cusco, así que tampoco podrán ser opciones de recambio en un encuentro que es clave para los cremas.

Fuente: Universitario.

Hablamos específicamente de que Aldo Corzo, Edison Flores y Bryan Reyna no fueron convocados por Héctor Cúper para el partido entre Cienciano vs. Universitario de Deportes. El defensor todavía no se encontraría al 100% en el aspecto físico luego de algunos problemas que vendría arrastrando desde hace varios días, así que el comando técnico no quiso arriesgarlo para este duelo.

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Fuente: @Gustavo_p4

El caso del ‘Orejas‘ es un poco similar ya que también vendría poniéndose a punto en lo físico y por ello es que no fue convocado para visitar a Cienciano. Finalmente, Bryan Reyna sufrió un cuadro de apendicitis el pasado 11 de julio y el manejo del área medica del club es clave para su total recuperación. Dicho esto, son cuatro ausencias de peso de la ‘U’ ante el equipo imperial.

¿Cómo llegan Cienciano y Universitario al duelo por el Torneo Clausura 2026?

Cienciano y Universitario de Deportes juegan el domingo 2 de agosto a las 18:30 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, imperiales y merengues llegan con buen ritmo a este prometedor encuentro. Los locales aún no saben lo que es ganar ya que perdieron 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape y cayeron 3-1 frente a FBC Melgar en el Cusco.

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Por otro lado, la ‘U‘ es uno de los líderes del campeonato luego de vencer 2-1 a ADT en la ciudad de Tarma y derrotar 2-1 a Cusco FC en el Estadio Monumental con un gol agónico de Gianluca Lapadula. Ahora, Cienciano viene con un tremendo envión anímico luego de eliminar a Lanús por la Copa Sudamericana 2026 al golear 4-0 jugando de locales tras perder 2-0 en Argentina.

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 .

enfrentará a por la fecha 3 del . Piero Quispe , Aldo Corzo , Edison Flores y Bryan Reyna no jugarán contra Cienciano .

, , y no jugarán contra . Cienciano recibirá a Universitario este domingo 2 de agosto a las 18:30 horas.