Pese al triunfo ante Alianza Atlético, hinchas de Alianza Lima criticaron a un jugador: “La estafa del año”

En Alianza Lima hubo críticas para algunos jugadores, pero los hinchas se la agarraron con uno en particular, pese a que tuvo buenas intervenciones.

Alianza Lima ganó en Matute por 3-1 ante Alianza Atlético de Sullana por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Fue una justa victoria del elenco dirigido por Pablo Guede con rendimientos altos de algunos jugadores, mientras que otros han sido duramente cuestionados.

Publicidad

Entre los jugadores que se llevaron los elogios en Alianza Lima se mencionó a los goleadores del partido, Eryc Castillo y Jairo Vélez. Pero, a la hora de las críticas, uno de los que más recibió fue el argentino Federico Girotti. Fue por eso que se volvió tendencia en las redes sociales peruanas.

El partido de Federico Girotti en Alianza Lima vs Alianza Atlético

De acuerdo al portal especializado SofaScore, Federico Girotti tuvo una valoración de 6.7 puntos en el partido. No fue el peor, ya que ese lugar se lo quedó Paolo Guerrero con 6.3. Lo mejor del delantero argentino estuvo más por fuera del área, mientras que sigue a deber en cuanto a goles.

Publicidad

Federico Girotti en SofaScore.

Según el sitio mencionado, Girotti tuvo tres remates totales, de los cuales uno solo fue a puerta. Su estadística más notoria son los dos pases clave que tuvo para que otro compañero tenga una situación de gol. Esto habla más del trabajo que hizo fuera del área que dentro.

De todas maneras, eso no quita que haya tenido un flojo partido. Su número más deficiente estuvo en las pérdidas, ya que tuvo 13 en todo el encuentro. Por eso, estuvo entre los de menor valoración en el equipo ‘íntimo’.

Publicidad

Así fueron las críticas contra Federico Girotti ante Alianza Atlético

Así como el partido de Girotti tuvo algunas buenas, pero otras muy malas, las críticas de los hinchas de Alianza Lima fueron similares. Hubo algunos que observaron los puntos buenos que tuvo el atacante, pero hay otros que no toleran su falta de gol.

Un usuario en X (Twitter) fue lapidario con el delantero, al ponerlo a la altura de Felipe Vizeu, un muy cuestionado delantero que ya no forma parte de Sporting Cristal. “No se quién es mas malo, Girotti o Felipe Vizeu, que ya se fue de Cristal. Girotti es un desastre como delantero… Debe ser la estafa del año“, dijo.

Publicidad

“Girotti me va a dar un derrame“, “se me está acabando la fe que le tengo a Girotti“, “Girotti me sigue sin convencer pero bueno“, han sido algunos de los comentarios negativos para el atacante argentino por el que Alianza Lima pagó 1.6 millones de dólares.

Publicidad

En Alianza Lima todos meten gol menos Girotti 😔 pic.twitter.com/58VqbHNAMM — franchezco (@coneritopituco) August 2, 2026

Otros hinchas, en tanto, han analizado un poco más el rendimiento del exdelantero de River y San Lorenzo. “Girotti necesita un gol urgente. Necesita quitarse esa ansiedad de encima“, consideró un usuario en X. “Girotti ha estado clarito fuera del área, pero no le llega ni se genera ni una en área“, analizó otro. Y un tercero, sostuvo: “Girotti pasa de ser el peor burro jamás creado al mejor asistidor de Castillo en un par de jugadas. Jugador raro para mí“.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE